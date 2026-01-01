Was ist eine .green-Domain?

Die .green-Domainendung ist eine Top-Level-Domain für Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die sich auf Nachhaltigkeit, Naturschutz und Umweltschutz konzentrieren. Sie wird häufig von umweltorientierten Unternehmen, Klimainitiativen, Umweltblogs und Plattformen für Ökoprodukte genutzt.

Diese Domainendung unterstreicht Ihre Werte und verstärkt Ihre Botschaft. Mit .green wird Ihre Website zu einem klaren Symbol Ihres Umweltengagements – und hilft Ihnen so, die richtige Zielgruppe zu erreichen und Vertrauen aufzubauen.

Bereit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Registrieren Sie noch heute Ihre .green-Domain und lassen Sie Ihre Werte den Weg weisen.