Was ist eine .vote-Domain?

Eine .vote-Domain ist wie geschaffen für politisches Engagement, Aktivismus und demokratische Aktionen. Egal, ob Sie kandidieren, eine Kampagne organisieren oder sich für ein Anliegen einsetzen – mit dieser Domain ist Ihre Mission von Anfang an klar.

Treffen Sie die wirkungsvolle Wahl mit einer Domain, die sich auf Bekanntheitssteigerung, Öffentlichkeitsarbeit oder die Mobilisierung von Online-Communities konzentriert.