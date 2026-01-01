Entdecke neue Orte mit einer .travel-Domain
Was ist eine .travel-Domain?
Der Nervenkitzel, neue Orte zu entdecken, die Begeisterung, neue Gesichter zu sehen, und die Freude, etwas zum ersten Mal zu erleben. Ob Reisebüro oder Flugvergleichsplattform – .travel fängt all das perfekt ein.
Von einsamen Stränden auf den Malediven bis zum pulsierenden Times Square in New York – eine .travel-Domain signalisiert Ihren Nutzern, dass sich Ihre Website um Abenteuer und Entdeckungen dreht. Sichern Sie sich noch heute Ihre Wunschdomain und gewinnen Sie Reisende, die unvergessliche Erlebnisse suchen!
Warum eine .travel-Domain wählen?
- Entwickelt für Reisebüros, Blogger, Reiseveranstalter und Tourismusverbände
- Offen für berechtigte reisebezogene Einrichtungen (Teilnahmebedingungen können gelten)
- Schafft sofortiges Vertrauen durch die Signalisierung der Relevanz für die Reisebranche
- Einprägsam und aussagekräftig, sodass Reisende es leicht wiedererkennen.