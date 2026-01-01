Explorez le monde avec un domaine .travel
Explorez les noms de domaine .travel disponibles pour votre entreprise touristique.
Qu'est-ce qu'un domaine .travel ?
Le frisson de la découverte, l'excitation de rencontrer de nouvelles personnes et la joie de vivre une première expérience. Que vous gériez une agence de voyages ou une plateforme de réservation de vols, .travel capture parfaitement toute cette essence.
Des plages paradisiaques des Maldives à l'effervescence de Times Square à New York, un domaine .travel indique clairement aux utilisateurs que votre site est dédié à l'aventure et à la découverte. Prenez les devants : réservez dès aujourd'hui le domaine .travel de vos rêves et attirez les voyageurs en quête d'expériences inoubliables !
Pourquoi choisir un domaine .travel ?
- Conçu pour les agences de voyages, les blogueurs, les voyagistes et les offices de tourisme
- Ouvert aux entités éligibles du secteur du voyage (des conditions d'éligibilité peuvent s'appliquer)
- Instaure immédiatement la confiance en soulignant sa pertinence pour l'industrie du voyage
- Mémorable et descriptif, il est facilement identifiable par les voyageurs.