Générateur de nom de domaine IA gratuit
Trouvez des idées de noms uniques pour votre site ou votre marque grâce à notre générateur IA gratuit, et enregistrez votre nom de domaine en quelques secondes.
Générez les meilleures idées de noms de domaine en 4 étapes
1. Trouvez vos mots-clés
2. Utilisez le générateur de nom de domaine IA
3. Choisissez et enregistrez votre nom de domaine immédiatement
4. Lancez votre projet
Choisissez une extension de nom de domaine adaptée
.com : la référence mondiale
C'est l'extension la plus reconnue dans le monde. Si possible, choisissez toujours le .com pour renforcer la confiance et limiter la perte de trafic.
.net et .io pour les projets tech
Choisissez le .net pour une marque orientée réseau ou web (« network »), et le .io pour un projet moderne, innovant ou tech.
.org pour inspirer confiance
Souvent associé aux ONG, à l'information et aux communautés. Il renvoie immédiatement une image fiable et crédible.
.store ou .shop
Parfait pour une boutique en ligne : avec ces extensions, pas de doute possible sur votre activité.
.co et les extensions locales
.co est une alternative courte et moderne au .com. Utilisez aussi des extensions géographiques, comme .fr ou .us, pour cibler clairement une audience locale ou nationale.
.me, .site ou .online
Parfait pour le personal branding. Du portfolio au site de conseil, ces extensions vous permettent de créer votre identité professionnelle en ligne.
Tout ce dont vous avez besoin, sans frais supplémentaires.
Ça y est, vous avez enregistré votre nom de domaine. Et maintenant ?
Créez votre site
Lancez votre site en quelques minutes avec un template conçu par des designers, ou laissez notre créateur de sites internet IA le générer à partir d'une simple requête.
Choisissez votre pack d'hébergement
Un nom de domaine a besoin d'un hébergement rapide et sécurisé. Optez pour un pack d'hébergement web performant, avec 99,9 % de disponibilité et une excellente vitesse. Un nom de domaine est offert pendant un an avec certains packs annuels éligibles.
Obtenez une adresse email professionnelle
Gagnez en crédibilité avec une adresse email basée sur votre nom de domaine. Tous nos packs d'hébergement incluent un compte email professionnel, avec la possibilité de passer à Google Workspace.
Générez un logo sur mesure
Renforcez votre image de marque. Utilisez notre générateur de logo IA pour créer un logo unique et développer votre identité professionnelle.
Essayez d'autres outils gratuits pour les noms de domaine
Recherche de nom de domaine
Utilisez notre outil de recherche de nom de domaine pour trouver rapidement un nom de domaine disponible, puis enregistrez-le en quelques clics.Vérifier la disponibilité du nom de domaine
Extensions de nom de domaine
Parcourez toutes les extensions (TLD) pour trouver un nom de domaine unique, aligné avec votre activité.Explorer les TLD
Recherche WHOIS
Trouvez rapidement le propriétaire, le bureau d'enregistrement et les principales informations d'inscription d'un nom de domaine.Rechercher un nom de domaine
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les noms de domaine
Nom de domaine : comment se démarquer et quels pièges éviterEn savoir plus
Combien coûte un nom de domaine en 2026 et peut-on en obtenir un gratuitement ?En savoir plus
J'ai acheté un nom de domaine : et après ? 6 étapes à suivre après l'achat.En savoir plus