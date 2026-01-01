Générateur de nom de domaine IA gratuit

Trouvez des idées de noms uniques pour votre site ou votre marque grâce à notre générateur IA gratuit, et enregistrez votre nom de domaine en quelques secondes.

Recommandations

Générez les meilleures idées de noms de domaine en 4 étapes

1. Trouvez vos mots-clés

Identifiez les mots qui décrivent le mieux votre marque, votre secteur ou votre zone géographique : un bon nom de domaine repose avant tout sur un bon mot-clé.

2. Utilisez le générateur de nom de domaine IA

3. Choisissez et enregistrez votre nom de domaine immédiatement

4. Lancez votre projet

Choisissez une extension de nom de domaine adaptée

Pas de panique si le .com est déjà pris. Vous pouvez toujours choisir des extensions pertinentes pour trouver un nom qui reflète encore mieux votre marque et votre secteur.

.com : la référence mondiale

C'est l'extension la plus reconnue dans le monde. Si possible, choisissez toujours le .com pour renforcer la confiance et limiter la perte de trafic.

.net et .io pour les projets tech

Choisissez le .net pour une marque orientée réseau ou web (« network »), et le .io pour un projet moderne, innovant ou tech.

.org pour inspirer confiance

Souvent associé aux ONG, à l'information et aux communautés. Il renvoie immédiatement une image fiable et crédible.

.store ou .shop

Parfait pour une boutique en ligne : avec ces extensions, pas de doute possible sur votre activité.

.co et les extensions locales

.co est une alternative courte et moderne au .com. Utilisez aussi des extensions géographiques, comme .fr ou .us, pour cibler clairement une audience locale ou nationale.

.me, .site ou .online

Parfait pour le personal branding. Du portfolio au site de conseil, ces extensions vous permettent de créer votre identité professionnelle en ligne.

Tout ce dont vous avez besoin, sans frais supplémentaires.

Idées de noms de domaine générées par l'IA
Support expert 24 h/24 et 7 j/7
Nom de domaine offert (avec les packs d'hébergement annuels)
Gestion WHOIS gratuite
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Enregistrement rapide et fiable

Ça y est, vous avez enregistré votre nom de domaine. Et maintenant ?

Voici les quatre étapes clés pour transformer votre nom de domaine en projet concret.
Créez votre site

Créez votre site

Lancez votre site en quelques minutes avec un template conçu par des designers, ou laissez notre créateur de sites internet IA le générer à partir d'une simple requête.

Choisissez votre pack d'hébergement

Choisissez votre pack d'hébergement

Un nom de domaine a besoin d'un hébergement rapide et sécurisé. Optez pour un pack d'hébergement web performant, avec 99,9 % de disponibilité et une excellente vitesse. Un nom de domaine est offert pendant un an avec certains packs annuels éligibles.

Obtenez une adresse email professionnelle

Obtenez une adresse email professionnelle

Gagnez en crédibilité avec une adresse email basée sur votre nom de domaine. Tous nos packs d'hébergement incluent un compte email professionnel, avec la possibilité de passer à Google Workspace.

Générez un logo sur mesure

Générez un logo sur mesure

Renforcez votre image de marque. Utilisez notre générateur de logo IA pour créer un logo unique et développer votre identité professionnelle.

Essayez d'autres outils gratuits pour les noms de domaine

Recherche de nom de domaine

Utilisez notre outil de recherche de nom de domaine pour trouver rapidement un nom de domaine disponible, puis enregistrez-le en quelques clics.

Vérifier la disponibilité du nom de domaine

Extensions de nom de domaine

Parcourez toutes les extensions (TLD) pour trouver un nom de domaine unique, aligné avec votre activité.

Explorer les TLD

Recherche WHOIS

Trouvez rapidement le propriétaire, le bureau d'enregistrement et les principales informations d'inscription d'un nom de domaine.

Rechercher un nom de domaine

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les noms de domaine

Consultez nos tutoriels pour tout comprendre sur les noms de domaine, la stratégie à adopter et les prochaines étapes.
Nom de domaine : comment se démarquer et quels pièges éviter

Nom de domaine : comment se démarquer et quels pièges éviter

Combien coûte un nom de domaine en 2026 et peut-on en obtenir un gratuitement ?

Combien coûte un nom de domaine en 2026 et peut-on en obtenir un gratuitement ?

J'ai acheté un nom de domaine : et après ? 6 étapes à suivre après l'achat.

J'ai acheté un nom de domaine : et après ? 6 étapes à suivre après l'achat.

FAQ sur le générateur de noms de domaine

Consultez les réponses aux questions fréquemment posées sur la création d'un nom de domaine.

Qu'est-ce qu'un générateur de noms de domaine ?

Comment utiliser le générateur de noms de domaine ?

Comment trouver un nom de domaine accrocheur ?

En quoi le générateur de noms de sites web d'Hostinger diffère-t-il d'un outil de recherche de noms de domaine classique ?

Puis-je enregistrer un nom de domaine après l'avoir généré ?

Que se passe-t-il si le nom de domaine est déjà pris ?

