Generatore di nomi di dominio AI gratis

Utilizza il nostro generatore di nomi di dominio AI gratuito per trovare nomi unici per il tuo sito web o brand e ottieni il tuo dominio perfetto in pochi secondi.

Suggerimenti

Genera i migliori suggerimenti per i nomi di dominio in 4 passaggi

1. Trova le tue parole chiave

Fai brainstorming sulle parole che definiscono il tuo brand, la tua nicchia o la tua posizione. Una parola chiave efficace è l'ingrediente segreto per un ottimo nome di dominio.

2. Utilizza il generatore AI per i nomi di dominio

3. Seleziona e proteggi il tuo dominio all'istante

4. Lancia la tua idea

Sii creativo con estensioni di nomi di dominio alternative

Non farti prendere dal panico se il dominio .com è già stato preso. Puoi comunque scegliere estensioni potenti per trovare un nome che definisca ancora meglio il tuo brand e la tua nicchia.

.com è ancora il più popolare

È lo standard riconosciuto a livello globale. Se disponibile, assicurati sempre il dominio .com per massimizzare la fiducia dei clienti e ridurre al minimo la perdita di traffico.

.net e .io per la tecnologia

Utilizza .net se il tuo brand è basato sul web ("network"). Invece .io è molto popolare tra startup, servizi e sviluppatori moderni.

.org per la fiducia

Ampiamente associato a organizzazioni non profit, informazione e community, trasmette immediatamente l'idea di una fonte affidabile e degna di fiducia.

.store o .shop

Avvia il tuo sito di e-commerce con il giusto messaggio. Queste estensioni comunicano immediatamente ai visitatori che sei aperto al business online.

.co e TLD locali

.co è un'alternativa breve e moderna a .com. Utilizza domini di primo livello specifici per ogni paese, come .us, per rivolgerti in modo chiaro a un pubblico locale o nazionale.

.me, .site o .online

Perfetti per il personal branding. Utilizzali per creare un portfolio, un sito web per consulenti o una presenza online flessibile.

Tutto quello che ti serve senza costi aggiuntivi.

Idee di dominio basate sull'AI
Supporto professionale 24/7
Dominio gratuito (con piani di hosting annuali)
Gestione WHOIS gratuita
Protezione della privacy del dominio
Registrazione veloce e affidabile

Hai ottenuto il tuo nome di dominio. Cosa succede ora?

Ecco i quattro passaggi essenziali per trasformare il tuo nome in un'attività commerciale.
Crea il tuo sito web

Crea il tuo sito web

Crea il tuo sito web in pochi minuti, non in giorni. Scegli un template creato da un designer o lascia che il nostro AI website builder crei il tuo sito ad alta conversione partendo da un semplice prompt.

Ottieni il tuo piano di hosting

Ottieni il tuo piano di hosting

Un dominio ha bisogno di una sede veloce e sicura. Scegli un piano di web hosting con uptime e velocità del 99,9%. Un dominio gratuito è incluso per un anno con i piani annuali idonei.

Ottieni un'email professionale

Ottieni un'email professionale

Crea fiducia all'istante con un'email basata sul dominio. Tutti i piani di hosting includono un account email aziendale, oppure puoi passare a Google Workspace.

Genera un logo personalizzato

Genera un logo personalizzato

Completa l'aspetto del tuo brand. Utilizza il nostro AI logo generator per creare un logo unico che definisca immediatamente la tua identità professionale.

