Utilice nuestro generador de nombres de dominio de IA gratuito para encontrar nombres únicos para su sitio web o marca y reclame su dominio perfecto en segundos.

Genere las mejores sugerencias de nombres de dominio en 4 pasos

1. Encuentra tus palabras clave

Piensa en las palabras que definen tu marca, nicho o ubicación. Una palabra clave sólida es el ingrediente secreto para un nombre de dominio excelente.

2. Utilice el generador de IA para nombres de dominio

3. Seleccione y proteja su dominio al instante

4. Lanza tu idea

Sea creativo con extensiones de nombres de dominio alternativas

No te preocupes si el dominio .com ya está ocupado. Aún puedes elegir extensiones potentes para encontrar un nombre que defina aún mejor tu marca y nicho.

.com sigue siendo el rey

Es el estándar mundialmente reconocido. Si está disponible, proteja siempre el dominio .com para maximizar la confianza del cliente y minimizar la pérdida de tráfico.

.net y .io para tecnología

Usa .net si tu marca está basada en la web ("red"). Por otro lado, .io es muy popular entre startups, servicios y desarrolladores modernos.

.org para la confianza

Ampliamente asociado con organizaciones sin fines de lucro, información y comunidad. Transmite al instante una fuente confiable y fiable.

.store o .shop

Lanza tu sitio de comercio electrónico con la señal adecuada. Estas extensiones indican inmediatamente a los visitantes que estás abierto a negocios en línea.

.co y TLD locales

.co es una alternativa corta y moderna a .com. Utilice dominios de nivel superior (TLD) específicos de cada país, como .us, para llegar claramente a un público local o nacional.

.me, .site o .online

Perfecto para tu marca personal. Úsalo para crear un portafolio, un sitio web de consultoría o una presencia online flexible.

Todo lo que necesitas sin coste adicional.

Ideas de dominio impulsadas por IA
Soporte experto 24/7
Dominio gratuito (con planes de hosting anuales)
Gestión gratuita de WHOIS
Protección de la privacidad del dominio
Registro rápido y confiable

Ya aseguraste tu dominio. ¿Qué sigue?

Aquí están los cuatro pasos esenciales para convertir tu nombre en un negocio.
Construye tu sitio web

Crea tu sitio web en minutos, no en días. Elige una plantilla diseñada por un diseñador o deja que nuestro creador de sitios web con IA cree tu sitio de alta conversión con una simple instrucción.

Consigue tu plan de hosting

Un dominio necesita un alojamiento rápido y seguro. Elige un plan de alojamiento web con un 99,9 % de disponibilidad y velocidad. Incluye un dominio gratuito durante un año con los planes anuales que cumplan los requisitos.

Obtenga un correo electrónico profesional

Build trust instantly with a domain-based email. All hosting plans include a business email account, or you can upgrade to Google Workspace.

Generar un logotipo personalizado

Completa la imagen de tu marca. Usa nuestro generador de logotipos con IA para crear un logotipo único que defina tu identidad profesional al instante.

Pruebe más herramientas de dominio gratuitas

Búsqueda de nombre de dominio

Utilice nuestra herramienta de búsqueda de dominios para encontrar rápidamente un dominio disponible. Una vez que lo encuentre, asegúrelo y regístrelo de inmediato.

Comprobar la disponibilidad del dominio

Buscar extensiones de dominio

Busque en todas las extensiones (TLD) para encontrar un dominio único que coincida con la visión de su negocio.

Explorar TLD

Búsqueda de dominio WHOIS

Encuentre el propietario, el registrador y los detalles de registro clave para cualquier dominio de forma rápida y precisa.

Dominio de búsqueda

Obtenga los datos esenciales sobre los nombres de dominio

Accede a nuestros tutoriales para aprender todo sobre nombres de dominio, estrategia y próximos pasos.
