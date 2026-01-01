Generador de nombres de dominio con IA
Usá gratis nuestro generador de nombres de dominio con IA para encontrar el mejor dominio para tu sitio web y compralo en segundos.
Las mejores ideas de nombres de dominio en 4 pasos
1. Encontrá tus palabras clave
2. Usa la IA para generar nombres de dominio
3. Elegí y protegé tu dominio al instante
4. Lanzá tu proyecto
Usá la creatividad con extensiones de dominio alternativas
.com sigue siendo el rey
Es el estándar mundialmente conocido. Si está disponible, te conviene ir siempre por un dominio .com para maximizar la confianza del cliente y minimizar la pérdida de tráfico.
.net e .io para tecnología
Usá .net si tu marca se relaciona con internet o redes. Por otro lado, .io es muy usada para startups, servicios y desarrolladores.
.org para inspirar confianza
Comúnmente se lo asocia con organizaciones sin fines de lucro, información y comunidad. Transmite al instante una imagen de fuente confiable y fidedigna.
.store o .shop
Empezá tu sitio de ecommerce con el pie derecho. Estas extensiones comunican a los visitantes estás ahí para vender online.
.co y TLD locales
.co es una alternativa a .com corta y popular. Podés usar dominios de nivel superior (TLD) específicos de cada país, como .us, para alcanzar con precisión una audiencia local o nacional.
.me, .site u .online
Ideal para una marca personal: portfolios, sitios web de consultoría o para crear presencia online flexible.
Todo lo que necesitás sin costo extra.
Ya tenés tu dominio. ¿Qué sigue?
Creá tu sitio web
Creá una página web de alta conversión en minutos, sin demoras. Podés elegir una plantilla prediseñada o pedírselo a nuestro creador de páginas web con IA con un simple prompt.
Obtené un plan de hosting
Un dominio necesita alojamiento rápido y seguro. Accedé a un plan de hosting web con 99,9% de tiempo de actividad y la mejor velocidad. Tenés un dominio gratis incluido con los planes anuales.
Obtené un email profesional
Inspirá confianza al instante con un email profesional con dominio propio. Todos los planes de hosting incluyen una cuenta de email profesional, o podés pasarte a Google Workspace.
Generá un logo personalizado
Completá la estética de tu marca. Usá nuestro generador de logos con IA para crear una identidad profesional al instante.
