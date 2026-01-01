Generador de nombres de dominio con IA

Consejos

Las mejores ideas de nombres de dominio en 4 pasos

1. Encontrá tus palabras clave

Pensá en las palabras que definen tu marca, nicho o ubicación. Una palabra clave adecuada es el ingrediente secreto para un gran nombre de dominio.

2. Usa la IA para generar nombres de dominio

3. Elegí y protegé tu dominio al instante

4. Lanzá tu proyecto

Usá la creatividad con extensiones de dominio alternativas

No te preocupes si el dominio .com ya está ocupado. Existen extensiones increíbles que te permiten definir aún mejor tu marca y nicho.

.com sigue siendo el rey

Es el estándar mundialmente conocido. Si está disponible, te conviene ir siempre por un dominio .com para maximizar la confianza del cliente y minimizar la pérdida de tráfico.

.net e .io para tecnología

Usá .net si tu marca se relaciona con internet o redes. Por otro lado, .io es muy usada para startups, servicios y desarrolladores.

.org para inspirar confianza

Comúnmente se lo asocia con organizaciones sin fines de lucro, información y comunidad. Transmite al instante una imagen de fuente confiable y fidedigna.

.store o .shop

Empezá tu sitio de ecommerce con el pie derecho. Estas extensiones comunican a los visitantes estás ahí para vender online.

.co y TLD locales

.co es una alternativa a .com corta y popular. Podés usar dominios de nivel superior (TLD) específicos de cada país, como .us, para alcanzar con precisión una audiencia local o nacional.

.me, .site u .online

Ideal para una marca personal: portfolios, sitios web de consultoría o para crear presencia online flexible.

Ya tenés tu dominio. ¿Qué sigue?

Aquí van los 4 pasos básicos para poder transformar tu dominio en un negocio.
Creá tu sitio web

Creá tu sitio web

Creá una página web de alta conversión en minutos, sin demoras. Podés elegir una plantilla prediseñada o pedírselo a nuestro creador de páginas web con IA con un simple prompt.

Obtené un plan de hosting

Obtené un plan de hosting

Un dominio necesita alojamiento rápido y seguro. Accedé a un plan de hosting web con 99,9% de tiempo de actividad y la mejor velocidad. Tenés un dominio gratis incluido con los planes anuales.

Obtené un email profesional

Obtené un email profesional

Inspirá confianza al instante con un email profesional con dominio propio. Todos los planes de hosting incluyen una cuenta de email profesional, o podés pasarte a Google Workspace.

Generá un logo personalizado

Generá un logo personalizado

Completá la estética de tu marca. Usá nuestro generador de logos con IA para crear una identidad profesional al instante.

