Preguntas frecuentes sobre dominios premium Lea las respuestas a las preguntas frecuentes sobre nuestros nombres de dominio premium.

¿Qué son los dominios premium? Los dominios premium son direcciones web de alto valor que destacan por ser cortas, fáciles de recordar y con un nombre de marca. Suelen usar extensiones populares como .store, .online y .tech. Debido a su alta demanda, suelen tener un precio más alto que los dominios estándar.

¿Cómo obtener un dominio premium? Es muy sencillo. Usa nuestro verificador de dominios premium para ver si tu nombre preferido está disponible. Una vez que hayas encontrado el mejor para tu negocio, simplemente elige la extensión de tu dominio y sigue los pasos para registrarlo. Recuerda actuar con rapidez, ya que los nombres de dominio pueden estar disponibles rápidamente, y si refleja tu marca, querrás reclamarlo antes que la competencia.

¿Vale la pena comprar un nombre de dominio premium? Para muchas empresas, sí. Los dominios premium son ideales si te tomas en serio construir una marca sólida, mejorar el SEO y ganarte la confianza de los clientes. Son especialmente valiosos para proyectos a largo plazo o negocios en crecimiento. Dicho esto, si estás empezando, probando una idea o con un presupuesto ajustado, un dominio estándar podría ser una mejor opción. ¿Y la buena noticia? Siempre puedes actualizar a un dominio premium más adelante si tus planes cambian.

¿Quién es el propietario de los nombres de dominio premium? Los propietarios de marcas, empresas e inversores de dominios (personas que poseen dominios como activos y los revenden para obtener ganancias) suelen comprar dominios premium. Al comprar uno, obtienes todos los derechos para usarlo, administrarlo o revenderlo. Recuerda: los dominios deben renovarse anualmente. Para evitar perder el tuyo, te recomendamos activar la renovación automática o elegir un plan a largo plazo.