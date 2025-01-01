Markeninhaber, Unternehmen und Domain-Investoren (Personen, die Domains als Vermögenswerte halten und gewinnbringend weiterverkaufen) erwerben in der Regel Premium-Domains.

Mit dem Kauf erhalten Sie die vollen Rechte zur Nutzung, Verwaltung und zum Weiterverkauf der Domain. Denken Sie daran: Domains müssen jährlich verlängert werden. Um den Verlust Ihrer Domain zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die automatische Verlängerung zu aktivieren oder einen langfristigen Plan zu wählen.