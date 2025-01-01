Khám phá các tên miền cao cấp đang được bán
Hãy sẵn sàng cho thành công với một tên miền cao cấp. Khám phá và đăng ký ngay hôm nay.
Đặc điểm chính của tên miền cao cấp
Giá trị cao
Do nhu cầu cao nên tên miền cao cấp có giá trị hơn so với tên miền tiêu chuẩn.
Có thể xây dựng thương hiệu
Tên miền cao cấp giúp tăng độ tin cậy và giúp thương hiệu của bạn nổi bật.
Giàu từ khóa
Chúng bao gồm các từ khóa có liên quan đến nhiều ngành công nghiệp, thúc đẩy SEO.
Đáng nhớ
Tên miền cao cấp ngắn gọn và súc tích.
Tại sao doanh nghiệp của bạn xứng đáng có một tên miền cao cấp
Khởi đầu thông minh hơn bằng cách bắt đầu với tên miền phù hợp.
Nơi những thương hiệu tốt nhất bắt đầu
Nhanh chóng giành được sự tin tưởng trực tuyến
Thu hút thêm nhiều khách tham quan
Làm thế nào để tạo ra tên miền cao cấp hoàn hảo
Hãy giữ nó ngắn gọn
Sử dụng 1–3 từ cho tên miền dễ nhớ.
Sử dụng những từ quen thuộc
Chọn những từ mà mọi người biết và có thể đánh vần dễ dàng.
Đi thẳng vào vấn đề
Bỏ qua số, dấu gạch nối hoặc bất kỳ thứ gì khiến tên miền của bạn khó nhập hơn.
Nghĩ dài hạn
Hãy nhớ rằng, tên miền cao cấp cũng là một khoản đầu tư.
Sử dụng từ khóa
Chọn những từ khóa phổ biến hoặc có liên quan để giúp mọi người tìm thấy bạn.
Sở hữu thương hiệu của bạn
Đưa tên thương hiệu của bạn vào tên miền.