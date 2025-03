Có, tên miền .it có thể được đăng ký bởi cá nhân là cư dân hoặc thường trú nhân cũng như doanh nghiệp đăng ký ở San Marino.

Mặc dù trang web .it có sự liên hệ mật thiết với Ý nhưng bạn vẫn có thể đăng ký tên miền .it cho doanh nghiệp và trang web hoạt động ở Liên minh Châu Âu, và muốn tạo tên miền chơi chữ với "it".