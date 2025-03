.com vẫn là tên miền được thích nhất đơn giản vì đây là một trong những tên miền lâu đời nhất trên thị trường.

Không giống như các TLD ban đầu khác như .net hoặc .org, .com có mục đích thương mại. Do đó, nhiều người dùng mua bán trực tuyến cũng trở nên quen thuộc với miền .com hơn so với các tên miền cao cấp khác.