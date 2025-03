Żadna z domen TLD nie posiada wrodzonej przewagi w kontekście przyjazności dla SEO w porównaniu do innych nazw. Każda witryna, bez względu na adres URL, ma potencjał do osiągnięcia wysokiego rankingu w wynikach wyszukiwarek. Dotyczy to zarówno popularnych rozszerzeń domen, takich jak .com jak i ich alternatyw — .net, czy .xyz.

Wiele osób uważa, że domena .com ma przewagę SEO, ponieważ witryny z tą domeną często dominują w wynikach wyszukiwania. W rzeczywistości w Google, to te strony pojawią się wysoko w rankingu, których marki stały się jednymi z najbardziej znanych w branży.