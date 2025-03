Geen enkel TLD is inherent SEO-vriendelijker dan het andere. Ook met een alternatief domein voor .com, zoals het .net-domein of .xyz-domein, kun je een nieuwe website maken en deze hoog laten scoren.

Veel mensen denken dat .com beter is voor zoekmachines, omdat .com-websites vaak de zoekresultaten domineren. In werkelijkheid geeft Google de voorkeur aan bekende merken met een solide autoriteit in de branche en veel van deze entiteiten hebben toevallig een .com-domein.