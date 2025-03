.tv is het landcode-topleveldomein voor de Polynesische eilandnatie Tuvalu. De gelijkenis met de afkorting voor het woord 'televisie' heeft het online populair gemaakt bij streaming-, media- en entertainmentbedrijven.

Met een .tv-extensie vallen bedrijven die video's of streamingdiensten aanbieden op in een drukke markt. Bovendien is het voor bezoekers meteen duidelijk wat ze kunnen verwachten van de website.

Websites die videocontent hosten zijn de primaire doelgroep van het .tv-domein, maar andere gebruikers zijn onder andere media- en marketingbedrijven die geassocieerd willen worden met online videomerken.

Het domein is daarnaast ideaal als je een lokaal bedrijf runt op Tuvalu.