Publier du contenu vidéo en ligne et convaincu qu'un nom de domaine .tv est le bon choix pour votre site web? C'est logique! Heureusement, vous pouvez enregistrer votre nom de domaine choisi avec Hostinger en quelques clics.

1. Remontez sur cette page jusqu'à notre vérificateur de disponibilité de nom de domaine. Dans la barre de recherche, entrez votre nom de domaine souhaité et cliquez sur rechercher.

2. Sélectionnez le nom de domaine qui vous semble adapté à votre site web, créez un compte Hostinger et payez votre achat

3. Suivez les instructions pour compléter l'enregistrement de votre nom de domaine.

4. Enfin, on vous demandera de vérifier la propriété de votre nom de domaine .tv par email.

Une fois que tout est fait, vous serez le propriétaire d'un registre .tv. Vous pouvez retourner à votre compte Hostinger à tout moment pour gérer vos noms de domaine, obtenir de la confidentialité pour votre nom de domaine et vous occuper de tout le reste lié à l'enregistrement.

Hostinger est un enregistreur responsable, accrédité par l'ICANN. Cela signifie que nous avons les normes les plus élevées en matière d'enregistrement de nom de domaine sécurisé. Et, bien sûr, si vous rencontrez des difficultés, notre équipe de support en direct est disponible 24h/24 et 7j/7.

Vous avez déjà un nom de domaine .tv enregistré ailleurs ? Nous sommes ravis de le transférer chez Hostinger – vous avez simplement besoin de demander un transfert de nom de domaine. Ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de toute la partie technique pour vous.

D'autres extensions de noms de domaine sont disponibles si vous ne cherchez pas de noms de domaine .tv. Utilisez simplement le vérificateur de noms de domaine pour trouver la bonne extension pour votre site web.