.tv – це домен верхнього рівня з кодом країни для полінезійської острівної держави Тувалу. Однак схожість з абревіатурою слова "телебачення" зробила його популярним у сфері стрімінгу, медіа та розваг.

Розширення .tv допомагає компаніям, які пропонують відео або стрімінгові сервіси, виділитися на переповненому ринку та розповісти потенційним відвідувачам, чого очікувати на їхньому сайті.

Найчастіше доменне ім'я .tv обирають для сайтів, на яких розміщено відеоконтент. Однак на це розширення також звертають увагу компанії зі сфери медіа та маркетингу.

Зрештою, це чудовий варіант домену навіть, якщо ви власник місцевого бізнесу за межами Тувалу.