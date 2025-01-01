Домен .tv
1.449,00 ₴ /рік
Придбайте домен .tv і підтвердьте свій статус представника медіа.
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.tv – домен для сфери медіа та розваг
Якщо ви плануєте розміщувати відеоконтент або транслювати онлайн-канал, доменне ім’я .tv допоможе вам знайти зацікавлену аудиторію.
.tv – популярне розширення для сайтів медійного спрямування. Це промовистий домен, який говорить потенційному відвідувачу, що компанія пропонує послуги стрімінгу або створення відеовмісту.
Переваги реєстрації домену .tv
Не ховайте свій відеоконтент за неправильним TLD. Реєстрація домену .tv допоможе презентувати вашу компанію як медіабренд та полегшить просування бізнесу в інтернеті.
Більшість користувачів, щоб швидко зрозуміти, які послуги пропонує ваш сайт, шукатимуть підказки у його URL-адресі. Якщо ваш сайт присвячений відео, то домен верхнього рівня .tv допоможе привернути увагу правильної аудиторії.
Проте це ще не всі переваги. Оскільки доменне ім’я .tv не прив’язує ваш сайт до певного місця, ви можете легко розвивати свій медіабізнес на різних ринках та залучати трафік з усього світу.
Поширені запитання про домен .tv
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .tv.