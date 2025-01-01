Домен .io
2.439,00 ₴ЗНИЖКА 46%1.329,00 ₴ /рік
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Що означає доменне ім'я .io?
.io — національний домен верхнього рівня для Британської території в Індійському океані. Він набув популярності завдяки подібності до абревіатури введення-виведення (англ. I/O, input/output) – поширеного терміну, пов'язаного з обчислювальними процесами. Ось чому більшість технологічних стартапів обирають це доменне ім’я.
Переваги домену .io
Оскільки ці домени короткі та легко запам'ятовуються, вони чудово підходять для SEO. Крім того, .io дає безліч можливостей для гри слів, як-от portfol.io, rad.io та stud.io.
До того ж .io є порівняно новим доменом верхнього рівня. Це означає, що він є більш доступним, а отже у вас є більше шансів зареєструвати саме те ім'я, яке ви хочете!
Поширені запитання про домен .io
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .io.