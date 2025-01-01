Переваги домену .io

Оскільки ці домени короткі та легко запам'ятовуються, вони чудово підходять для SEO. Крім того, .io дає безліч можливостей для гри слів, як-от portfol.io, rad.io та stud.io.

До того ж .io є порівняно новим доменом верхнього рівня. Це означає, що він є більш доступним, а отже у вас є більше шансів зареєструвати саме те ім'я, яке ви хочете!