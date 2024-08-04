Знижка до 69% на самостійний хостинг n8n

Власно розміщений n8n: Робочі процеси зі штучним інтелектом без коду

Розблокуйте необмежену кількість робочих процесів Запуск необмеженої кількості одночасних виконань Вузли спільноти доступу Платіть у 4 рази менше, ніж за хмарне рішення
Гарантія повернення грошей – 30 днів
власний хостинг n8n

Оберіть найкращий VPS-план – включаючи власний хостинг n8n

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Необмежені робочі процеси
Необмежена кількість одночасних виконань
Вузли спільноти
n8n з режимом черги
n8n зі 100 готовими робочими процесами
Встановлення n8n в один клік
Вузол спільноти Hostinger API n8n
ШІ-помічник на основі MCP
Безплатні щотижневі бекапи

Усі плани оплачуються авансом. Щомісячна плата відображає загальну вартість плану, поділену на кількість місяців у вашому плані.

Об'єднайте робочі процеси. Інтегруйте дані.

n8n — це безкоштовний інструмент для автоматизації робочих процесів, який дозволяє об’єднати всі ваші програми та дані в одній налаштовуваній платформі без написання коду. Створюйте робочі процеси та обробляйте дані за допомогою простої, уніфікованої панелі інструментів.
Понад 500 інтеграцій із додатками
Тригер сервера MCP
Попередньо створені робочі процеси
Вузли ШІ
Об'єднайте робочі процеси. Інтегруйте дані.

Автоматизація без коду

Легко налаштувати та керувати
Легко налаштувати та керувати

Оберіть найкращий шаблон для себе: n8n, n8n з режимом черги або шаблон n8n з доступом до понад 100 готових робочих процесів.

Необмежені робочі процеси
Необмежені робочі процеси

Завдяки самостійно розміщеному n8n можливості автоматизації безмежні, тож ви можете продовжувати масштабування.

Отримуйте більше, платіть менше
Отримуйте більше, платіть менше

З планом VPS-хостинга отримайте доступ до функцій n8n та інших переваг за низькою ціною та високою цінністю.

Користувацькі вузли спільноти
Користувацькі вузли спільноти

Отримайте доступ до більшої кількості сервісів та інструментів за допомогою користувацьких вузлів, розроблених спільнотою n8n.

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Локальне розгортання. Глобальний охоплення.

Оберіть розташування сервера поблизу вашої аудиторії, щоб пришвидшити завантаження. Наші центри обробки даних розташовані в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.

Локальне розгортання. Глобальний охоплення.

VPS-хостинг, на який ви можете покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 березня 2025 року

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Їхній безвідмовний час постійно на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Щоразу, коли мені потрібна була допомога, їхня команда технічної підтримки була швидкою, компетентною та щирою.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 квітня 2025 року

Все працює гладко та чудово з Hostinger, чат-ботом зі штучним інтелектом та людським чатом, якщо штучний інтелект не може відповісти на ваше запитання. О, а їхній VPS просто вогонь, без злетів і падінь. Дякую команді розробників та всім іншим, хто причетний. Так тримати 🚀

Noel
Noel
26 квітня 2025 року

Нарешті компанія VPS-хостингу, яка робить це правильно! Гарна ціна. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Гарна підтримка. Надійний. Здається надійним.

Omkar
Omkar
30 травня 2025 року

Я звернувся до служби підтримки Hostinger після втрати доступу до мого власно розміщеного екземпляра n8n, і я був неймовірно вражений. Коді та Мохаммад з команди підтримки були неймовірно терплячими та ретельними.

Sylvain
Sylvain
26 червня 2025 року

Велике спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Професійна та компетентна, ще раз дякую, Карло.

Herriman
Herriman
5 листопада 2024 року

VPS Hostinger – це просто неперевершено. Він завжди працює. Він завжди швидкий і стабільний. Ніколи не падає, ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K
4 серпня 2024 року

Компанія добре справляється, я дуже задоволений послугами, якими користуюся. Вони не такі дорогі, як деякі місця з дійсно чудовими налаштуваннями VPS та ціновими планами.

Керуйте своїм VPS за допомогою штучного інтелекту

Знайомтесь із Kodee — вашим помічником зі штучним інтелектом на базі MCP, готовим допомогти вам керувати сервером понад 50 мовами. Керуйте продуктивністю, безпекою та даними за допомогою простих підказок безпосередньо через чат. Використовуйте природну мову, щоб ставити запити та виконувати команди — без технічного жаргону.
Керуйте своїм VPS за допомогою штучного інтелекту

Моніторинг стану сервера n8n

Слідкуйте за продуктивністю вашого VPS. Отримуйте детальну інформацію про використання процесора, пам'яті та диска, щоб ви могли виявляти та виправляти проблеми на ранній стадії.

Керування налаштуваннями безпеки

Налаштуйте та оновіть правила брандмауера, ключі SSH та зворотний DNS, щоб забезпечити безпеку, доступність та надійне керування вашим сервером.

Обробка резервних копій та створення знімків

Створюйте резервні копії та знімки, щоб захистити свої дані, та швидко відновлюйте свій VPS безпосередньо з чату.

Хочете глибше зануритися в хостинг n8n?

pages.n8nHosting.videoSection.title

Налаштування n8n на VPS Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Автоматизація API n8n та Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Масштабування автоматизації ШІ за допомогою MCP

Спробуйте власний хостинг n8n без ризику

30-денна гарантія повернення грошей

VPS для хостингу n8n – поширені запитання

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу віртуальних приватних серверів n8n.

Що таке хостинг n8n?

Як самостійно розмістити n8n?

Скільки коштує самостійне розміщення n8n?

Чи безпечний VPS-хостинг n8n?

Чи можу я створювати власні ШІ-додатки за допомогою n8n на VPS?

Чи кращий n8n за Zapier?

Чи можу я перенести свої робочі процеси n8n на VPS Hostinger?

Які варіанти підтримки доступні для VPS-хостингу n8n?