Знижка до 69% на самостійний хостинг n8n
Власно розміщений n8n: Робочі процеси зі штучним інтелектом без коду
Оберіть найкращий VPS-план – включаючи власний хостинг n8n
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Усі плани оплачуються авансом. Щомісячна плата відображає загальну вартість плану, поділену на кількість місяців у вашому плані.
Об'єднайте робочі процеси. Інтегруйте дані.
Автоматизація без коду
Легко налаштувати та керувати
Оберіть найкращий шаблон для себе: n8n, n8n з режимом черги або шаблон n8n з доступом до понад 100 готових робочих процесів.
Необмежені робочі процеси
Завдяки самостійно розміщеному n8n можливості автоматизації безмежні, тож ви можете продовжувати масштабування.
Отримуйте більше, платіть менше
З планом VPS-хостинга отримайте доступ до функцій n8n та інших переваг за низькою ціною та високою цінністю.
Користувацькі вузли спільноти
Отримайте доступ до більшої кількості сервісів та інструментів за допомогою користувацьких вузлів, розроблених спільнотою n8n.
VPS-хостинг, на який ви можете покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Їхній безвідмовний час постійно на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Щоразу, коли мені потрібна була допомога, їхня команда технічної підтримки була швидкою, компетентною та щирою.
Все працює гладко та чудово з Hostinger, чат-ботом зі штучним інтелектом та людським чатом, якщо штучний інтелект не може відповісти на ваше запитання. О, а їхній VPS просто вогонь, без злетів і падінь. Дякую команді розробників та всім іншим, хто причетний. Так тримати 🚀
Нарешті компанія VPS-хостингу, яка робить це правильно! Гарна ціна. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Гарна підтримка. Надійний. Здається надійним.
Я звернувся до служби підтримки Hostinger після втрати доступу до мого власно розміщеного екземпляра n8n, і я був неймовірно вражений. Коді та Мохаммад з команди підтримки були неймовірно терплячими та ретельними.
Велике спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Професійна та компетентна, ще раз дякую, Карло.
VPS Hostinger – це просто неперевершено. Він завжди працює. Він завжди швидкий і стабільний. Ніколи не падає, ніколи не виходить з ладу.
Компанія добре справляється, я дуже задоволений послугами, якими користуюся. Вони не такі дорогі, як деякі місця з дійсно чудовими налаштуваннями VPS та ціновими планами.
Керуйте своїм VPS за допомогою штучного інтелекту
Моніторинг стану сервера n8n
Слідкуйте за продуктивністю вашого VPS. Отримуйте детальну інформацію про використання процесора, пам'яті та диска, щоб ви могли виявляти та виправляти проблеми на ранній стадії.
Керування налаштуваннями безпеки
Налаштуйте та оновіть правила брандмауера, ключі SSH та зворотний DNS, щоб забезпечити безпеку, доступність та надійне керування вашим сервером.
Обробка резервних копій та створення знімків
Створюйте резервні копії та знімки, щоб захистити свої дані, та швидко відновлюйте свій VPS безпосередньо з чату.