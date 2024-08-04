n8n — це інструмент автоматизації робочих процесів з відкритим кодом, який дозволяє вам об’єднати всі ваші програми та дані в одному, простому у використанні та повністю налаштованому місці, без потреби в жодному рядку коду.

Завдяки VPS-хостингу n8n ви можете самостійно розміщувати n8n та платити лише за свій VPS. Отримайте необмежену кількість робочих процесів, необмежену кількість виконань та доступ до вузлів, створених спільнотою, — і все це, зберігаючи вашу конфігурацію повністю безпечною та готовою до масштабування.