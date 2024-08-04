Kuni 61% allahindlust n8n iseteeninduslikule majutusele

Ise hostitud n8n: koodita tehisintellekti töövood

n8n iseteeninduslik majutus

Vali parim VPS-pakett – isehostitud n8n on hinna sees

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Piiramatud töövood
Piiramatu samaaegne täitmine
Kogukonna sõlmed
n8n järjekorra režiimiga
n8n 100 eelvalmistatud töövooga
Ühe klõpsuga n8n installimine
Hostinger API n8n kogukonnasõlm
MCP-l põhinev AI-assistent
Tasuta iganädalased varukoopiad

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagamist paketi kuude arvuga.

Ühenda töövood. Integreeri andmed.

Tasuta kasutatav töövoogude automatiseerimise tööriist n8n võimaldab teil ühendada kõik oma rakendused ja andmed ühe kohandatava ja koodivaba platvormiga. Kujundage töövooge ja töödelge andmeid lihtsal ja ühtsel armatuurlaual.
500+ rakenduse integratsiooni
MCP serveri päästik
Eelnevalt koostatud töövood
Tehisintellekti sõlmed
Koodivaba automatiseerimine

Lihtne seadistada ja hallata
Vali endale sobiv mall: n8n, n8n järjekorrarežiimiga või n8n mall, millel on juurdepääs enam kui 100 eelvalmistatud töövoogudele.

Piiramatud töövood
Ise hostitud n8n-iga on automatiseerimisvõimalused lõputud, nii et saate skaleerimist jätkata.

Saa rohkem, maksa vähem
VPS-majutuspaketiga saate juurdepääsu n8n funktsioonidele ja muudele eelistele madala hinna ja kõrge väärtusega.

Kohandatud kogukonna sõlmed
Saa juurdepääs rohkematele teenustele ja tööriistadele n8n kogukonna loodud kohandatud sõlmede abil.

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3. märts 2025

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14. aprill 2025

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust ei lahenda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel
26. aprill 2025

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar
30. mai 2025

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain
26. juuni 2025

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman
5. november 2024

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K
4. august 2024

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

Halda oma VPS-i tehisintellekti abil

Tutvuge Kodee'ga – teie MCP-toega tehisintellektiga assistendiga, mis on valmis teid aitama oma serverit hallata enam kui 50 keeles. Saate hallata jõudlust, turvalisust ja andmeid lihtsate viipadega otse vestluse kaudu. Kasutage päringute esitamiseks ja käskude andmiseks loomulikku keelt – tehnilist žargooni pole vaja.
Jälgige n8n serveri tervist

Jälgi oma VPS-i jõudlust. Hankige teavet protsessori, mälu ja ketta kasutuse kohta, et saaksite probleeme varakult märgata ja parandada.

Turvaseadete haldamine

Seadistage ja värskendage tulemüürireegleid, SSH-võtmeid ja pöörd-DNS-i, et hoida oma server turvalisena, ligipääsetavana ja kindlalt hallatavana.

Varukoopiate ja hetktõmmiste haldamine

Loo varukoopiaid ja hetktõmmiseid, et oma andmeid kaitsta, ning taasta oma VPS kiiresti otse vestlusest.

Kas soovite n8n-hostimise teemasse sügavamalt sukelduda?

n8n seadistamine Hostingeri VPS-il

n8n ja Hostingeri API automatiseerimine

Tehisintellekti automatiseerimise skaleerimine MCP abil

VPS n8n hostimise KKK-d

Hankige vastused n8n virtuaalse privaatserveri majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Mis on n8n hosting?

Kuidas n8n-i ise hostida?

Kui palju maksab n8n isehostimine?

Kas n8n VPS-hostimine on turvaline?

Kas ma saan VPS-il n8n abil luua kohandatud tehisintellekti rakendusi?

Kas n8n on parem kui Zapier?

Kas ma saan oma n8n töövooge Hostingeri VPS-i migreerida?

Millised tugivõimalused on n8n VPS-majutuse jaoks saadaval?