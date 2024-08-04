n8n on avatud lähtekoodiga töövoogude automatiseerimise tööriist, mis võimaldab teil ühendada kõik oma rakendused ja andmed ühte hõlpsasti kasutatavasse ja täielikult kohandatavasse kohta ilma ühtegi koodirida kirjutamata.

n8n VPS-majutusega saate n8n-i ise majutada ja maksta ainult oma VPS-i eest. Saate piiramatud töövood, piiramatud teostusarvud ja juurdepääsu kogukonna loodud sõlmedele – hoides samal ajal oma seadistuse täielikult turvalisena ja skaleeritavana.