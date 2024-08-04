Hasta un 57% de descuento en n8n autogestionado

n8n autogestionado: flujos con IA, sin código.

Desbloqueá flujos de trabajo ilimitados Ejecutá procesos simultáneos sin límites Accedé a los nodos de la comunidad Pagá 4 veces menos que con una opción cloud
Garantía de 30 días: probalo sin cargo
n8n autogestionado

Elegí tu plan VPS - n8n autogestionado incluido

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Automatizaciones ilimitadas
Ejecuciones concurrentes ilimitadas
Nodos de la comunidad
n8n con modo cola
n8n con 100 automatizaciones listas para usar
Instalación de n8n con 1 clic
Nodo de la comunidad de n8n para la API de Hostinger
Asistente con IA potenciado por MCP
Backups semanales gratis

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Conectá flujos de trabajo, integrá datos

Como herramienta de automatización gratuita, n8n te permite conectar todas tus apps y datos en una plataforma personalizable y sin código. Podés diseñar flujos y procesar datos desde un panel unificado y simple.
500+ integraciones de apps
Disparador de servidor MCP
Flujos de trabajo prediseñados
Nodos de IA
Conectá flujos de trabajo, integrá datos

Automatización sin código

Fácil de configurar y administrar
Fácil de configurar y administrar

Elegí la mejor plantilla para vos: n8n, n8n con modo cola o una plantilla de n8n con acceso a más de 100 workflows prediseñados.

Flujos de trabajo ilimitados
Flujos de trabajo ilimitados

Con n8n autogestionado, las posibilidades de automatización son infinitas, para que puedas seguir creciendo.

Accedé a más por menos
Accedé a más por menos

Con un plan de hosting VPS, accedé a funciones de n8n y otros beneficios a bajo costo y con gran valor.

Nodos personalizados de la comunidad
Nodos personalizados de la comunidad

Accedé a más servicios y herramientas con los nodos personalizados desarrollados por la comunidad de n8n.

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Implementación local, alcance mundial

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia para obtener la mejor velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.

Implementación local, alcance mundial

Hosting VPS en el que podés confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 de marzo de 2025

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 de abril de 2025

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel
26 de abril de 2025

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Se siente súper sólida.

Omkar
Omkar
30 de mayo de 2025

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain
26 de junio de 2025

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman
5 de noviembre de 2024

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K
4 de agosto de 2024

La empresa anda muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Administrá tu VPS con IA

Conocé a Kodee, tu asistente con IA potenciado por MCP, listo para ayudarte a gestionar tu servidor en más de 50 idiomas. Administrá el rendimiento, la seguridad y los datos con prompts simples, directamente desde el chat. Usá lenguaje natural para hacer consultas y dar órdenes, sin tecnicismos.
Administrá tu VPS con IA

Supervisá la salud de tu servidor n8n

Controlá el rendimiento de tu VPS. Accedé a detalles sobre el uso de CPU, memoria y disco para detectar y resolver problemas a tiempo.

Administrá la configuración de seguridad

Configurá y actualizá reglas de firewall, claves SSH y DNS inverso para mantener tu servidor seguro, accesible y bien gestionado.

Gestioná backups y snapshots

Creá backups y snapshots para proteger tus datos. Restaurá tu VPS al instante desde el chat.

¿Querés explorar más sobre el hosting de n8n?

pages.n8nHosting.videoSection.title

Cómo configurar n8n en un VPS de Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Automatización con n8n y la API de Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Escalá la automatización con IA usando MCP

Probá n8n autoalojado, sin riesgos

30 días de garantía de devolución del dinero

Preguntas frecuentes sobre hosting VPS para n8n

Encontrá respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el hosting de servidores virtuales privados para n8n.

¿Qué es el hosting n8n?

¿Cómo se hace para autoalojar n8n?

¿Cuánto cuesta autogestionar n8n?

¿Es seguro el hosting VPS para n8n?

¿Puedo crear aplicaciones de IA personalizadas con n8n en un VPS?

¿n8n es mejor que Zapier?

¿Puedo migrar mis flujos de trabajo de n8n al VPS de Hostinger?

¿Qué tipo de soporte ofrecen para el hosting VPS con n8n?