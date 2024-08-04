Si bien tanto n8n como Zapier son herramientas de automatización de flujos de trabajo o workflows, están pensadas para públicos distintos.

Un problema que algunas personas tienen con Zapier es que puede ser poco flexible y muchas de sus funciones son pagas. Mejorar recursos y sumar nuevos flujos puede volverse muy caro. A diferencia de Zapier, que funciona con un modelo basado en tareas, n8n se basa en flujos y permite más personalización.

De todas formas, si necesitás más conectores ya armados, n8n ofrece unos 1900, mientras que Zapier tiene más de 5000.