n8n セルフホスティングが最大 61% オフ
セルフホスト型n8n: コード不要のAIワークフロー
最適なVPSプランを選択 – セルフホスト型n8nも含む
どのプランにも必要な機能がすべて含まれているので安心
すべてのプランは前払いとなります。月額料金は、プランの合計金額をプランの月数で割った金額となります。
コード不要の自動化
セットアップと管理が簡単
最適なテンプレートを選択してください: n8n、キュー モード付きの n8n、または 100 を超える既成ワークフローにアクセスできる n8n テンプレート。
無制限のワークフロー
セルフホスト型の n8n を使用すると、自動化の可能性は無限になり、拡張し続けることができます。
より多く手に入れ、より安く
VPS ホスティング プランでは、低コストで高い価値で n8n の機能やその他のメリットにアクセスできます。
カスタムコミュニティノード
n8n コミュニティによって開発されたカスタム ノードを使用して、より多くのサービスとツールにアクセスできます。
信頼できるVPSホスティング
HostingerのVPSホスティングには本当に満足しています！稼働率は常に最高レベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでも、テクニカルサポートチームが迅速かつ知識豊富で、本当に親切に対応してくれました。
Hostingerは、AIチャットボットと人間によるチャットのおかげで、すべてがスムーズで素晴らしいです。AIが質問を解決できない場合でも、対応してくれます。VPSも最高で、不満点は一切ありません。開発チームと関係者の皆様、ありがとうございました。これからも頑張ってください🚀
ついに、ちゃんとしたVPSホスティング会社が見つかりました！価格もお手頃。ユーザーの時間を大切にする優れたポータル。シームレスなバックアップ。優れたサポート。信頼性も高く、安定感も抜群です。
セルフホスト型のn8nインスタンスにアクセスできなくなった後、Hostingerのサポートに連絡したところ、本当に感銘を受けました。サポートチームのKodeeさんとMohammadさんは、とても忍耐強く、丁寧に対応してくれました。
Hostinger VPSのN8Nアップグレードを手伝ってくれたCarlaさんに心から感謝します。プロフェッショナルで知識も豊富です。改めてCarlaさんに感謝します。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に正常に動作します。常に高速で安定しています。ダウンしたりクラッシュしたりすることはありません。
この会社は順調に業績を伸ばしており、利用しているサービスには非常に満足しています。素晴らしいVPSのセットアップと料金プランを提供している他の会社ほど高価ではありません。
n8nサーバーの健全性を監視する
VPSのパフォーマンスを監視しましょう。CPU、メモリ、ディスク使用量の詳細を取得して、問題を早期に発見し、修正することができます。
セキュリティ設定を管理する
ファイアウォール ルール、SSH キー、逆 DNS を設定および更新して、サーバーの安全性、アクセス性、およびセキュリティを確保した管理を維持します。
バックアップとスナップショットの処理
バックアップとスナップショットを作成してデータを安全に保ち、チャットから直接 VPS をすばやく復元します。