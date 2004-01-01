n8nとZapierはどちらもワークフロー自動化ツールですが、対象とするユーザーは異なります。

Zapierの問題点として、柔軟性に欠け、有料機能しか提供されていないことが挙げられます。また、リソースの拡張や新しいワークフローの追加には、予想外のコストがかかることもあります。タスクベースのモデルで動作するZapierとは異なり、n8nはワークフローベースで動作し、よりカスタマイズ性に優れています。

ただし、より多くの既成コネクタが必要な場合は、n8nは約1,900種類、Zapierは5,000種類以上を提供しています。