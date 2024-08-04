Op til 61% rabat på n8n selvhosting

Selvhostet n8n: AI-arbejdsgange uden kode

n8n selvhosting

Vælg den bedste VPS-plan – selvhostet n8n inkluderet

Hver pakke har alt, hvad du skal bruge for - og mere til

Ubegrænsede arbejdsgange
Ubegrænsede udførsler på samme tid
Community-nodes
n8n med kø-tilstand
n8n med 100+ foruddefinerede arbejdsgange
Installation af n8n med ét klik
Hostinger API n8n community node
AI-assistent drevet af MCP
Gratis ugentlige sikkerhedskopier

Alle abonnementer betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede abonnementspris divideret med antallet af måneder i dit abonnement.

Forbind arbejdsgange. Integrer data.

n8n er et gratis værktøj til automatisering af arbejdsgange, der giver dig mulighed for at forbinde alle dine apps og data i én brugerdefinerbar platform uden kodning. Design arbejdsgange og behandl data fra et enkelt, samlet dashboard.
500+ app-integrationer
MCP-serverudløser
Forudbyggede arbejdsgange
AI-noder
Automatisering uden kode

Vælg den skabelon, der passer bedst til dig: n8n, n8n med køtilstand eller en n8n-skabelon med adgang til over 100 præfabrikerede arbejdsgange.

Med selvhostet n8n er automatiseringsmulighederne uendelige, så du kan fortsætte med at skalere.

Med en VPS-hostingplan får du adgang til n8n-funktioner og andre fordele til en lav pris og høj værdi.

Få adgang til flere tjenester og værktøjer med brugerdefinerede noder udviklet af n8n-fællesskabet.

Lokal implementering. Global rækkevidde.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.

VPS-hosting du kan stole på

3. marts 2025

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder mit websted kørende problemfrit. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

14. april 2025

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det 🚀

26. april 2025

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles klippefast.

30. maj 2025

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

26. juni 2025

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig, tak igen Carla.

5. november 2024

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nede, aldrig nedbrud.

4. august 2024

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisplaner.

Administrer din VPS med AI

Mød Kodee - din MCP-drevne AI-assistent, klar til at hjælpe dig med at administrere din server på over 50 sprog. Håndter ydeevne, sikkerhed og data med enkle instruktioner direkte via chat. Brug naturligt sprog til at stille spørgsmål og foretage kommandoer - ingen teknisk jargon nødvendig.
Overvåg n8n serverens tilstand

Hold øje med din VPS' ydeevne. Få oplysninger om CPU-, hukommelses- og diskforbrug, så du kan opdage og løse problemer tidligt.

Administrer sikkerhedsindstillinger

Opsæt og opdater firewallregler, SSH-nøgler og omvendt DNS for at holde din server sikker, tilgængelig og sikkert administreret.

Håndter sikkerhedskopier og snapshots

Opret sikkerhedskopier og snapshots for at beskytte dine data, og gendan hurtigt din VPS direkte fra chatten.

Vil du dykke dybere ned i n8n-hosting?

Opsætning af n8n på Hostinger VPS

n8n & Hostinger API-automatisering

Skalér AI-automatisering ved hjælp af MCP

Prøv selvhostet n8n, risikofrit

30-dages pengene-tilbage-garanti

