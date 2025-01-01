Fra 55,99 kr/md. – ingen ekstra gebyrer

Implementer din Node.js-webapp

Send React, Next.js, Vite og andre webapps på få minutter. Du koder, vi kører det. Hurtig udrulning, ingen overraskende regninger, ingen DevOps.

Gratis domæne i 1 år Gratis virksomhedsmail i 1 år Gratis administrerede SSL'er
30 dages garanteret returret
Styrker 1 million udviklere verden over

Alt det essentielle. Ingen besvær.

Overkommelig

Markedets bedste værdi. Én månedlig pris - ingen overraskelser.

Fuldt administreret

Du koder – vi sørger for driften. Servere og sikkerhed klarer vi.

Indbygget performance

Hostinger CDN-, WAF- og DDoS-beskyttelse inkluderet.

Kodebaseret

Implementer direkte fra IDE - VS Code, Cursor, Claude eller enhver AI-assistent.

Kraftfuldt indbygget økosystem

Gratis domæne og virksomhedsmail i 1 år, plus gratis administrerede SSL'er.

Fungerer med din tech-stack

Fungerer med React, Next.js, Vite, Vue.js og andre. Ingen bindinger. Byg på din måde.

Indsend din kode. Vi klarer det herfra

1. Forbind dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP, eller implementer fra AI-kodeassistenten

Dit framework er automatisk registreret, build-kommandoer er håndteret, og du er klar til afsendelse.

2. Implementer med det samme

Start din Node.js-webapp på få sekunder

Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om alt.

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler uden besvær

Overvåg performance, kortlæg domæner, og genimplementer automatisk.

Ny

Implementer direkte fra IDE. Intet dashboard nødvendigt

Agentic Deployment forbinder din IDE til Hostingers administrerede infrastruktur, hvilket muliggør hurtige, kodebaserede app-implementeringer – direkte fra din editor eller via GitHub til versionskontrol og teamsamarbejde.

Start Node.js webapps, PHP eller WordPress-projekter uden at forlade din kodningsproces.

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.

Lokal implementering. Global rækkevidde

Én månedlig pris, ingen skjulte gebyrer

Kom i gang uden besvær. Vores 30-dages tilfredshedsgaranti betyder, at det er risikofrit.

Cloud Startup

Optimeret til professionelle hjemmesider og ecommerce.

Startup
Professional
Enterprise

Ressourcer

5 Node.js webapps
NYHED
2 CPU-kerner
3 GB RAM
100 GB NVMe lagerplads
2 000 000 inoder (filer og mapper)
100 PHP-arbejdere
100 hjemmesider
193,99 krSPAR 71%
55,99  kr /md.

+ måneder GRATIS

For en 48-måneders periode. kr 178.99/måned, når du fornyer

Gratis domæne i 1 år
Ubegrænset SSL
GRATIS
7-dages prøveperiode til Horizons
GRATIS
10 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
GRATIS
Administreret webhotel til WordPress-, WooCommerce- og Node.js-apps
CDN inkluderet
Dedikeret IP-adresse
Prioriteret eksperthjælp 24/7
NYHED
30 dages garanteret returret
AI SEO klar
Se alle funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke frameworks understøttes?

Hvordan adskiller dette sig fra VPS-hosting?

Er der nogen trafikgrænse eller et gebyr for overforbrug?

Kan jeg implementere private GitHub-lagre?

Er der gratis hjælp til overførsel?