Det perfekte logo skal være let genkendeligt og visuelt tiltalende, uanset hvor det vises. Derfor vælger de fleste virksomheder et enkelt design med unikke former, et komplementært farveskema og letlæselige skrifttyper.

Det vigtigste er, at dit firmalogo skal afspejle, hvad dit brand handler om. Hvis din virksomhed eksempelvis sælger luksusvarer, kan du overveje at bruge en sort-gylden farveskala og en kursiv skrifttype. Forbrugerne forbinder typisk disse visuelle elementer med rigdom.

Før du bruger Hostinger Logoskaber, bør du gennemgå dit brands retningslinjer for at få en løs idé om, hvad du ønsker at se i logoet. Udfyld derefter beskrivelsen så detaljeret som muligt, så AI'en kan generere præcis det logo, du har brug for.