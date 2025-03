Et WordPress-webhotel er velegnet til en lang række projekter, herunder blogs, porteføljer og mindre hjemmesider til virksomheder.

Hvis du derimod opretter en webshop med hundredvis af produkter og månedlige ordrer, vil et WooCommerce-webhotel være et bedre valg. Her får du flere serverressourcer, da det kører på mere kraftfulde cloud-planer. Det betyder, at din webshop vil være i stand til at håndtere selv høj belastning.