Webhotel, også kaldet webhosting, er en tjeneste, der gør din hjemmeside tilgængelig på internettet. I mellemtiden lejer en hostingudbyder en webserver til dig, som gemmer dine hjemmesidefiler. Kort sagt har du brug for et hostingplan for at få din hjemmeside op at køre.

For at sikre, at din hjemmeside forbliver online, og at du får hjælp, når du har brug for det, er det bedst at vælge en pålidelig udbyder og en passende type webhotel Danmark til dine behov. De mest populære hostingtjenester til både personlig og erhvervsmæssig brug omfatter:

Delt hosting . Flere hjemmesider udbydes på en enkelt server, og hver bruger får en vis mængde lagerplads og ressourcer. Delt hosting er den billigste løsning, hvilket gør det til et fremragende valg for begyndere og bloggere.

WordPress hosting .Det fungerer på samme måde som delt hosting. Forskellen er, at Administreret WordPress-hosting tilbyder masser af værktøj og funktioner til at optimere din WordPress-hjemmeside for hastighed og ydeevne, og det lette vedligeholdelsen af hjemmesiden.

VPS hosting . Denne type webhotel opdeler en fysisk server i flere virtuelle maskiner, så hver bruger får dedikerede ressourcer og fuld rodadgang. VPS hostingplaner (Virtual Private Server) er mere rettet mod teknisk kyndige brugere, der har brug for mere effekt og styring.

Cloud hosting.I denne opsætning drives hjemmesider på flere virtuelle servere, hvilket reducerer mulig nedetid og hardwarefejl. Cloud hostingplaner er ideelle, hvis du har brug for stabil oppetid og ydeevne på din hjemmeside, hvis du eksempelvis er freelance-webudvikler med mange kunder.

Husk at dobbelttjekke, om din valgte webudbyder har en hjemmesidebygger eller understøtter dit ønskede indholdsstyringssystem (CMS), så det er nemmere at oprette en hjemmeside.

Hos Hostinger tilbyder vi en hjemmesidebygger, et 1-kliks WordPress-installationsprogram og højhastigheds-webhotel med 99,9 % oppetid til en virkelig uovertruffen pris. Start med delt webhotel og opgrader til cloud hostingplaner, hvis du har brug for mere kapacitet, eller vælg VPS-planer, når du er klar til en skræddersyet løsning.

Er du stadig i tvivl om, hvilken hostingplan, der passer bedst til dine behov? Læs vores vejledning om, hvordan du vælger en hostingplan (EN), og få en grundig sammenligning.