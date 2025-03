Kort sagt, ja. Selv om WordPress er et gratis innholdsstyringssystem, må du kjøpe en hostingplan og et domenenavn separat for å opprette et WordPress-nettsted.

For å spare penger kan du vurdere å hoste nettsider med vår administrerte WordPress-hosting - alle planer kommer med et domenenavn når du bestiller for ett år eller en lengre periode, et 1-klikks WordPress-installasjonsverktøy og ubegrensede SSL-sertifikater.

I tillegg får WordPress-nettsiden din hastighetsoptimaliseringsfunksjoner som LiteSpeed og Object Cache, automatiserte oppdateringer og innebygde AI-verktøy for raskere innholdsproduksjon.