Selv om begge løsningene er designet for ikke-tekniske brukere, tjener de forskjellige formål.

Hostinger Horizons er en AI-appskaper uten kode som lar deg bygge tilpassede nettapper. Disse applikasjonene kjøres i en nettleser og lar brukere samhandle med data over internett. Nettapper kan nås fra alle enheter med internettforbindelse og oppdateres enkelt siden endringene gjøres på serversiden.

Dette gjør dem ideelle for gründere og entreprenører som trenger skreddersydde programvareløsninger. Med Hostinger Horizons kan du enkelt lage en app ved hjelp av AI, uten å ansette en utvikler.

I mellomtiden hjelper Hostinger AI-nettsidebygger deg med å lage nettsider, for eksempel blogger, porteføljer og nettbutikker ved å bruke de nyeste funksjonene for kunstig intelligens.

Kort sagt, Hostinger Horizons er et verktøy for å lage tilpassede webapper, mens Hostinger AI-nettsidebygger er for å lage nettsider.