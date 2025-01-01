MVP-utvikling gjort enkelt med AI

MVP-utvikling er prosessen med å lage et minimumsprodukt – en forenklet versjon av ideen din med akkurat nok funksjoner til å teste den med virkelige brukere. På denne måten kan du finne ut om det løser brukernes problemer i den virkelige verden før du investerer for mye penger på forhånd. Lær mer i vår MVP-guide.