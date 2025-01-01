การพัฒนา MVP ทำได้ง่ายด้วย AI
เปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือพัฒนาโปรแกรม
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการใช้งานได้ขั้นต่ำ
กำหนดแนวคิด MVP ของคุณ
ระบุปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยแก้ไขและคุณสมบัติที่สำคัญที่พิสูจน์แนวคิดของคุณ
สร้าง MVP ของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ใช้ Hostinger Horizons เพื่อเปลี่ยนคำแนะนำ AI ง่ายๆ ให้กลายเป็น MVP ที่ใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคหรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน
ทดสอบ ปรับแต่ง และเปิดตัว
ตรวจสอบ MVP ของคุณกับผู้ใช้จริง ทำการปรับปรุง และเผยแพร่ด้วยคลิกเดียวด้วย Horizons
ต้องการไอเดีย MVP ไหม?
เครื่องมือวางแผนการเรียน
เครื่องมือติดตามสินค้าคงคลัง
แชทบอท AI
เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของงาน
เครื่องมือ CRM
เครื่องมือติดตามงบประมาณ PPC
เครื่องมือสร้างประวัติย่อ
สร้าง MVP ของคุณได้เร็วขึ้นด้วย Hostinger Horizons
เครื่องมือสร้าง AI MVP แบบครบวงจร
Horizons จัดการทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบและเขียนโค้ด ไปจนถึงคอนเทนต์และ SEO เชื่อมต่อเครื่องมืออย่าง Stripe และ Supabase เพื่อเปิดตัว MVP ที่ใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
สร้างขึ้นเพื่อความเร็ว ไม่ใช่ความซับซ้อน
อธิบายไอเดียของคุณ แล้ว AI จะเปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็น MVP ที่ใช้งานได้จริงภายในไม่กี่นาที ด้วยการสนับสนุนมากกว่า 80 ภาษา คุณจึงสามารถสร้างด้วยคำพูดของคุณเองได้
เปิดตัวเร็ว ขยายขนาดได้เร็วขึ้น
ใช้งาน MVP ของคุณได้ทันทีในคลิกเดียว พร้อมบริการโฮสติ้ง โดเมนแบบกำหนดเอง อีเมลธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจ ไม่จำเป็นต้องใช้ Add-on จากผู้ให้บริการรายอื่น
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ชั้นนำ
Horizons ใช้ LLM ที่เชื่อถือได้และการบูรณาการขั้นสูงเพื่อส่งมอบโค้ดที่สะอาด เนื้อหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม และการออกแบบที่ทันสมัยสำหรับ MVP ของคุณ