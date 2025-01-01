สร้างการออกแบบแบบโต้ตอบด้วยการสร้างต้นแบบ AI
การออกแบบ เว็บไซต์ หรือเว็บแอปในฝันของคุณอยู่แค่เอื้อมด้วย Hostinger Horizons
วิธีการสร้างต้นแบบเว็บไซต์
กำหนดความคิดและคุณสมบัติหลักของคุณ
เริ่มต้นด้วยการจินตนาการถึงการออกแบบหรือแนวคิดในฝันของคุณ และว่าคุณต้องการให้มันเป็นแบบไหนและทำงานอย่างไร
อธิบายวิสัยทัศน์ของคุณ
จากนั้น เขียนคำแนะนำโดยละเอียดใน Horizons เพื่อทำให้ไอเดียของคุณกลายเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ แอปเว็บ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์
สร้างสรรค์ด้วยการสร้างต้นแบบด้วย AI
ตอนนี้เวทมนตร์เกิดขึ้นแล้ว! คุณสามารถทดสอบและแก้ไขต้นแบบ AI ของคุณ พร้อมรับคำติชมและทำซ้ำก่อนใช้งานจริง
ต้องการไอเดียสร้างต้นแบบ AI บ้างไหม?
เว็บแอปจองร้านอาหาร
ตัวติดตามช่องทางการขาย
เว็บไซต์สมาชิก
เว็บไซต์ธุรกิจ
ผู้ตรวจสอบความคิดทางธุรกิจ
แอปรวบรวมคำติชม
เครื่องสร้างใบแจ้งหนี้
จากแนวคิดสู่ต้นแบบการทำงานภายในไม่กี่นาที
การสร้างต้นแบบ AI โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
เปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นเว็บแอปที่ใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องเขียนโค้ดและไม่ยุ่งยาก Horizons จะช่วยออกแบบ ฟังก์ชันการทำงาน และคอนเทนต์ให้คุณภายในไม่กี่นาที
แค่บรรยายไป Horizons จัดการส่วนที่เหลือเอง
ตั้งแต่เค้าโครงไปจนถึงตรรกะ คุณสามารถสร้างแอปแบบอินเทอร์แอคทีฟได้อย่างสมบูรณ์ เพียงแค่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการ รองรับมากกว่า 80 ภาษา คุณจึงสร้างสรรค์ด้วยคำพูดของคุณเองได้
เปิดตัวด้วยการคลิก เติบโตแบบอัตโนมัติ
ใช้งานได้ทันที พร้อมบริการโฮสติ้ง โดเมน อีเมลธุรกิจ และการผสานรวม ครบจบในที่เดียว ไม่ต้องใช้เครื่องมือจากภายนอก ไม่ต้องรอนาน
สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เชื่อถือได้
Horizons ใช้ LLM และเครื่องมือชั้นนำ เช่น Stripe และ Supabase เพื่อมอบประสบการณ์ที่พร้อมสำหรับการผลิตได้อย่างรวดเร็ว