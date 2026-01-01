เปลี่ยน WhatsApp ของคุณให้เป็น CRM ด้วย AI

ปฏิบัติต่อผู้ติดต่อของคุณเหมือนทำธุรกิจ เชื่อมต่อ WhatsApp ของคุณ จัดการลูกค้าเป้าหมาย ปิดการขาย
วิธีสร้างระบบ CRM บน WhatsApp สำหรับธุรกิจของคุณ

01

อธิบายไอเดียของคุณ หรือเลือกเทมเพลต

อธิบายวิธีการทำงานของธุรกิจของคุณ แล้ว AI จะสร้างระบบ CRM ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ หรือคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีด้วยเทมเพลตที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
02

เชื่อมต่อ WhatsApp ของคุณกับระบบ CRM

เพียงไม่กี่คลิก WhatsApp ของคุณก็จะเชื่อมต่อกับ CRM ผ่านการผสานรวม Twilio ได้แล้ว
03

ปรับแต่งระบบ CRM ของคุณ

ทำให้ระบบ CRM ของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียงแค่แชทกับ AI เพื่อแก้ไขดีไซน์ เนื้อหา และปรับแต่งหน้าเว็บได้ตามต้องการ

เลือกเทมเพลต แล้วปรับแต่งให้เป็นสไตล์ของคุณเอง

เลือกเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ปรับแต่งด้วย AI หรือการแก้ไขแบบเห็นภาพ และทำให้เว็บไซต์ของคุณออนไลน์ได้เร็วขึ้น

เทมเพลตสำเร็จรูป

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างระบบ CRM ของคุณ อยู่ในที่เดียว

สร้างและเป็นเจ้าของระบบ CRM ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

อธิบายวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ แล้ว Horizons จะสร้าง CRM ที่เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขาย ป้ายกำกับ หรือจังหวะการติดตามผล ไม่จำเป็นต้องมีทีมไอที

การเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์

แตกต่างจาก WhatsApp หรือร้านค้าบนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ที่ใช้แพลตฟอร์ม Horizons ช่วยให้คุณควบคุมข้อมูลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ปกป้องคุณจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแพลตฟอร์มหรือการถูกแบนบัญชี

ปัญญาประดิษฐ์ในตัว

ทำให้ขั้นตอนการทำงาน การตอบกลับอัตโนมัติ และธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะที่คุณนอนหลับ

เริ่มต้นจากเทมเพลตสำเร็จรูป

ไม่จำเป็นต้องสร้าง CRM ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น เทมเพลตช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น ด้วยการตั้งค่าที่ซับซ้อน โครงสร้างแอป และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

โครงสร้างพื้นฐานระดับมืออาชีพ

บริการโฮสติ้งระดับมืออาชีพ โดเมนที่กำหนดเอง และอีเมลธุรกิจในที่เดียว — ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนของเราได้เลย

ติดตามชมวิดีโอสอนหรือคู่มือของเรา ซึ่งมีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนจากไอเดียไปสู่โปรเจ็กต์จริงได้ภายในไม่กี่นาที:
วิธีสร้างระบบ CRM บน WhatsApp ด้วย AI

บทช่วยสอน
วิดีโอ

พร้อมที่จะเปลี่ยนไอเดียโปรเจ็กต์ที่ไม่เหมือนใครของคุณให้กลายเป็นความจริงแล้วหรือยัง?

WhatsApp CRM FAQs

นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการสร้างระบบ CRM บน WhatsApp

What is a WhatsApp CRM?

ระบบ CRM สำหรับ WhatsApp เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยตรงผ่าน WhatsApp แทนที่จะปล่อยให้การสนทนาหลุดมือไป คุณสามารถจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามโอกาสในการขาย และปิดการขายได้ทั้งหมดในที่เดียว แตกต่างจาก CRM แบบดั้งเดิม ระบบนี้จะเข้าถึงลูกค้าของคุณในที่ที่พวกเขาอยู่แล้ว นั่นคือบน WhatsApp

ฉันสามารถใช้ WhatsApp CRM ทำอะไรได้บ้าง?

ด้วย WhatsApp CRM คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามโอกาสในการขายผ่านแผนผังการขายแบบภาพ ส่งข้อความอัตโนมัติ และรับชำระเงินได้ทั้งหมด โดยเชื่อมต่อกับ WhatsApp ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณโดยใช้ AI โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด

ฉันจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อสร้างระบบ CRM บน WhatsApp ที่ใช้ AI หรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ด้วยแพลตฟอร์มการเขียนโค้ด Hostinger Horizons vibe คุณสามารถสร้างระบบ CRM บน WhatsApp ของคุณเองได้ง่ายๆ เพียงแค่แชทกับ AI หรือเริ่มต้นจากเทมเพลตสำเร็จรูปและปรับแต่งในภาษาของคุณเอง – ระบบจะจัดการโค้ด การออกแบบ และเนื้อหาให้คุณ

ฉันจะสร้างระบบ CRM สำหรับ WhatsApp ด้วย Hostinger Horizons ได้อย่างไร?

ด้วย Hostinger Horizons การสร้างแอป WhatsApp CRM นั้นง่ายมาก นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน:

  • ใช้ เครื่องมือสร้างแอป AI ของเรา หรือ เทมเพลตสำเร็จรูป ของเราเพื่อเริ่มต้นสร้างได้ฟรี
  • ปรับแต่งทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยการแชทกับ AI – นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเขียนโค้ดแบบใช้ความรู้สึก: ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค เพียงแค่ใช้ความคิดของคุณในภาษาธรรมดา
  • เลือกแผนเพื่อปลดล็อกข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติมและเผยแพร่ CRM ของคุณได้ในคลิกเดียว
  • เชื่อมต่อ WhatsApp ของคุณกับ CRM ด้วยการผสานรวม Twilio

คุณยังสามารถทำตามคำแนะนำของเราเกี่ยวกับ วิธีสร้าง CRM สำหรับการขาย หรือดูวิดีโอสอนของเราได้

การตั้งค่า WhatsApp CRM ใช้เวลานานแค่ไหน?

ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการปรับแต่งมากแค่ไหน คุณสามารถเริ่มต้นได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป แต่หากคุณต้องการปรับแต่งทุกรายละเอียดให้เข้ากับธุรกิจของคุณ อาจใช้เวลานานกว่านั้น ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Hostinger Horizons ทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วและใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพียงแค่แชทกับ AI แล้วมันก็จะจัดการส่วนที่เหลือให้

ฉันสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของฉันได้หรือไม่?

ใช่ – ด้วย Hostinger Horizons คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการด้วยคำพูดของคุณเอง แล้ว AI จะปรับการออกแบบ เนื้อหา และฟังก์ชันการทำงานให้คุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการขั้นตอนการขายเฉพาะเจาะจง ช่องข้อมูลติดต่อแบบกำหนดเอง หรือรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร คุณสามารถปรับแต่งต่อไปได้เรื่อยๆ ผ่านการสนทนาจนกว่าจะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

Hostinger Horizons ใช้งานได้ฟรีหรือไม่?

Hostinger Horizons ไม่ฟรี แต่คุณสามารถทดลองใช้ก่อนตัดสินใจสมัครแพ็กเกจได้ ดูคู่มือโดยละเอียดของเราเกี่ยวกับ วิธีเริ่มต้นใช้งานและใช้ประโยชน์สูงสุด

