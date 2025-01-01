แก้ไขข้อความโดยตรงได้อย่างง่ายดาย

ด้วยโหมดแก้ไขข้อความของ Hostinger Horizons คุณสามารถคลิกข้อความที่เห็นในตัวอย่างและเขียนใหม่ได้ทันที ไม่ต้องรอคำสั่งหรือการแจ้งเตือนใดๆ การแก้ไขก็ราบรื่นและง่ายดาย

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย

ด้วย Horizons คุณสามารถอัปเดตเนื้อหาของคุณได้โดยตรงในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เปิดใช้งานโหมดแก้ไข คลิกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเริ่มพิมพ์ได้เลย ง่ายๆ แค่นี้เอง

อัปเดตหัวเรื่อง ย่อหน้า หรือข้อความปุ่ม แล้วดูว่าการแก้ไขของคุณปรากฏบนหน้าจอจริงหรือไม่ ไม่ต้องเพิ่มส่วนเสริม ไม่ต้องเสียเวลาเขียนข้อความ ไม่ต้องรอ

แก้ไขทันที

ใช้เวลาในการแก้ไขน้อยลง มีเวลาสร้างสรรค์มากขึ้น

ทำการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำและตรงจุด

เพียงเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการอัปเดต เฉพาะองค์ประกอบนั้นเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องลำบากอธิบายการแก้ไขหรือเสี่ยงกับการปรับแต่ง AI ที่ไม่คาดคิดอีกต่อไป

ปรับแต่งข้อความได้ฟรี

รับผลลัพธ์ทันที

ผู้ใช้พูดอะไรเกี่ยวกับ Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

การเขียนโค้ดด้วย Vibe ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาลง 45% ด้วยเครื่องมืออย่าง Hostinger Horizons ที่สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ อุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลงอย่างมาก

Martin Dubovic
@Martinko

เมื่อไม่นานนี้ ฉันมีโอกาสทดสอบเครื่องมือสร้างแอป AI Horizons ใหม่ของ @Hostinger และต้องบอกว่าฉันประทับใจมาก 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons อาจเป็นเครื่องมือโค้ด Vibe ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแอปมูลค่าล้านเหรียญ

Ivana Mikleuš
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

Hostinger Horizons เป็นวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสร้าง MVP และทดสอบไอเดียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

Eric Hill
@EHillPapercraft

คุณจะไม่เชื่อเลยว่าการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเว็บไซต์และลูกค้าด้วย HORIZONS AI ของ Hostinger นั้นง่ายขนาดไหน! น่าทึ่งมาก! ลองดูด้วยตัวคุณเอง!

Albert Bermejo
เครื่องมือสร้างเนื้อหา

Hostinger Horizons คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างไอเดียของคุณได้ เพียงแค่คุณอธิบายมัน แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย

techmano
@nice_gamin60974

ชอบวิธีที่ @Hostinger Horizons นำเสนอมาก! การอัปเดต AI ใหม่นี้สนุกมากที่ได้โต้ตอบกับมัน มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันเท่านั้น แต่ฉันก็รู้จักคนอื่นๆ มากมายด้วย

RameshR
@rezmeram

กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้

Zera
@TheZoyaThinking

บอกไม่ถูกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่ในลิสต์ของฉันมานานแค่ไหนแล้ว จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ฉันไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย 0 จบแล้ว โปรเจกต์ในฝันของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังเริ่มใช้งานแล้ว วู้!

Jordi Robert
ผู้ก่อตั้ง

Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกของฉันบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนฉันต้องร้อง "ว้าว!"

Steve Salihu
@stevesalihu

ตอนนี้คุณสามารถสร้างเว็บแอปได้ง่ายๆ เพียงป้อนคำสั่งบน Hostinger Horizons เจ๋งสุดๆ!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ฉันลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว มันเปลี่ยนเกมไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนให้คุณ คุ้มค่าที่จะลอง

Steven Pillow
@spillow82

มันเหมือนกับมีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้

Brooks Boshears
ผู้ประกอบธุรกิจ

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น

พร้อมที่จะเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นความจริงหรือยัง?

ต้องการไปต่อให้มากกว่านี้?

สำรวจบทเรียนที่ครอบคลุม คู่มือแนะนำการใช้งาน และคำแนะนำทีละขั้นตอนที่จะนำคุณจากมือใหม่สู่มือโปร AI ได้อย่างรวดเร็ว รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างโครงการ AI แรกของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน

ปรับปรุงคำสั่งของคุณ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

