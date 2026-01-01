สร้างเครื่องมือ AI แบบกำหนดเองของคุณเอง – ไม่ต้องตั้งค่า ไม่ยุ่งยาก

ด้วย AI ที่มีอยู่ใน Horizons คุณสามารถสร้างเครื่องมือ AI ของคุณเอง – เพื่อใช้งาน เพื่อขาย หรือเพื่อแบ่งปัน
จากโปรเจกต์สนุกๆ ไปจนถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์

สร้างเครื่องมือสำหรับตัวคุณเอง ประหยัดค่าสมัครสมาชิก หรือสร้างสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณจะชื่นชอบและยอมจ่ายเงินให้ นี่เป็นเพียงแนวคิดบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
เครื่องมือข้อความ

สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถอ่าน เขียน และตอบกลับได้ ตั้งแต่แชทบอทที่จัดการคำถามของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไปจนถึงผู้ช่วยที่ช่วยผู้ใช้ร่างจดหมายสมัครงาน วางแผนการเดินทาง หรือค้นหาสูตรอาหารที่สมบูรณ์แบบ

เครื่องมือรูปภาพ

สร้างแอปที่เปลี่ยนและสร้างภาพ ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรูปภาพเป็นภาพประกอบ ออกแบบอวตารที่กำหนดเอง จำลองการปรับปรุงห้อง หรือสร้างภาพจำลองผลิตภัณฑ์ – ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบ

เครื่องมือยูทิลิตี้

สร้างเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยประหยัดเวลาผู้ใช้ของคุณ ลองนึกถึงแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือตรวจสอบเรซูเม่ ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือวางแผนการออกกำลังกาย – แอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงซึ่งมอบมูลค่าที่แท้จริงทุกครั้ง

เครื่องมือสนุก & ไวรัล

สร้างเครื่องมือประเภทที่ผู้คนอดไม่ได้ที่จะแชร์ เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพ เครื่องอ่านไพ่ทาโรต์ AI เครื่องมือค้นหาคนหน้าเหมือนดารา เครื่องสร้างนิทานก่อนนอน – สนุกกับการใช้งาน สนุกยิ่งขึ้นเมื่อได้แชร์

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI

AI ที่มีอยู่แล้ว

ไม่มีบัญชีของบุคคลที่สาม หรือการเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก – AI รวมอยู่ใน Horizons – เพียงแค่เปิดโปรเจกต์ของคุณแล้วใช้งานได้เลย

สร้างด้วยการแชท ไม่ต้องเขียนโค้ด

อธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และ Horizons จะสร้างให้คุณ ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค เพียงแค่ไอเดียของคุณและการสนทนา

ความคิดของคุณเป็นตัวกำหนดขีดจำกัด ไม่ใช่เทคโนโลยี

แชทบอท ผู้ช่วย AI ส่วนตัว เครื่องมือสร้างภาพ เครื่องมือเขียน ระบบแนะนำ – ไม่ว่าคุณจะจินตนาการอะไร Horizons ก็มี AI ที่จะขับเคลื่อนสิ่งนั้น

สร้างครั้งเดียว สร้างรายได้

แชร์โครงการของคุณในรูปแบบเทมเพลต และรับค่าคอมมิชชั่น 20% ทุกครั้งที่มีคนใช้เพื่อเริ่มต้นแอปของตนเอง และซื้อแพ็กเกจ Horizons แรก

วิธีการทำงาน

01

เปิดโครงการ Horizons ของคุณ

เข้าสู่ระบบ Horizons และเริ่มโปรเจกต์ใหม่ – หรือเลือกเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน AI ของเราเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
02

สร้าง ปรับแต่ง และทดสอบ

อธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้แอปของคุณทำ แก้ไขจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์ และทดสอบแบบเรียลไทม์ – ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องออกจาก Horizons
03

เผยแพร่และแบ่งปัน

เมื่อคุณพร้อม กดเผยแพร่ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณพร้อมใช้งานและพร้อมสำหรับผู้ใช้แล้ว – คุณสามารถติดตามการใช้งานเครดิตได้ตลอดเวลาจากแดชบอร์ดของคุณ

ค้นหาเทมเพลตของคุณ

เทมเพลตสำเร็จรูป

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

ผู้ใช้พูดถึง Hostinger Horizons อย่างไร?

mark diantonio
@markdiantonio

การเขียนโค้ดด้วย Vibe ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาลง 45% ด้วยเครื่องมืออย่าง Hostinger Horizons ที่สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ อุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลงอย่างมาก

Martin Dubovic
@Martinko

เมื่อไม่นานนี้ ฉันมีโอกาสทดสอบเครื่องมือสร้างแอป AI Horizons ใหม่ของ @Hostinger และต้องบอกว่าฉันประทับใจมาก 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons อาจเป็นเครื่องมือโค้ด Vibe ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแอปมูลค่าล้านเหรียญ

Ivana Mikleuš
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

Hostinger Horizons เป็นวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสร้าง MVP และทดสอบไอเดียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

Eric Hill
@EHillPapercraft

คุณจะไม่เชื่อเลยว่าการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเว็บไซต์และลูกค้าด้วย HORIZONS AI ของ Hostinger นั้นง่ายขนาดไหน! น่าทึ่งมาก! ลองดูด้วยตัวคุณเอง!

Albert Bermejo
เครื่องมือสร้างเนื้อหา

Hostinger Horizons คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างไอเดียของคุณได้ เพียงแค่คุณอธิบายมัน แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย

techmano
@nice_gamin60974

ชอบวิธีที่ @Hostinger Horizons นำเสนอมาก! การอัปเดต AI ใหม่นี้สนุกมากที่ได้โต้ตอบกับมัน มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันเท่านั้น แต่ฉันก็รู้จักคนอื่นๆ มากมายด้วย

RameshR
@rezmeram

กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้

Zera
@TheZoyaThinking

บอกไม่ถูกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่ในลิสต์ของฉันมานานแค่ไหนแล้ว จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ฉันไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย 0 จบแล้ว โปรเจกต์ในฝันของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังเริ่มใช้งานแล้ว วู้!

Jordi Robert
ผู้ก่อตั้ง

Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกของฉันบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนฉันต้องร้อง "ว้าว!"

Steve Salihu
@stevesalihu

ตอนนี้คุณสามารถสร้างเว็บแอปได้ง่ายๆ เพียงป้อนคำสั่งบน Hostinger Horizons เจ๋งสุดๆ!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ฉันลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว มันเปลี่ยนเกมไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนให้คุณ คุ้มค่าที่จะลอง

Steven Pillow
@spillow82

มันเหมือนกับมีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้

Brooks Boshears
ผู้ประกอบธุรกิจ

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น

พร้อมที่จะสร้างเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชิ้นแรกของคุณหรือยัง?

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ AI แบบกำหนดเอง

ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ AI ด้วย Horizons

ฉันจะสร้างเครื่องมือ AI ของฉันเองได้อย่างไร?

เพียงแค่เปิดโปรเจกต์ Horizons ของคุณแล้วเริ่มแชท – อธิบายสิ่งที่คุณต้องการสร้างด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้ว Horizons AI จะทำให้มันเป็นจริง การผสานรวม generative AI ที่ราบรื่นได้ถูกสร้างขึ้นในโปรเจกต์ของคุณแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องมีบัญชีบุคคลที่สาม ไม่ต้องเลือกโมเดล และไม่มีการเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก คุณสามารถป้อนคำสั่งเพื่อปรับแต่งอะไรก็ได้ และแก้ไขข้อความหรืออัปเดตรูปภาพได้ด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องใช้เครดิตใดๆ เมื่อคุณพร้อม ก็กดเผยแพร่ได้เลย – โฮสติ้งและโดเมนรวมอยู่ในแพ็กเกจของคุณแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมใน ภาพรวม Horizons Integrated AI ของเรา

ใครสามารถใช้ Horizons เพื่อสร้างเครื่องมือ AI แบบกำหนดเองได้บ้าง?

ฟีเจอร์ AI ของ Horizons สร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่มีไอเดีย – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ด ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างเครื่องมือ AI แบบกำหนดเองแทนการจ่ายเงินสำหรับโซลูชันจากบุคคลที่สาม เป็นครีเอเตอร์ที่ต้องการสร้างรายได้จากผู้ชมของคุณด้วยแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ – เช่น เทรนเนอร์ฟิตเนสหรือนักโภชนาการ – ที่ต้องการรวบรวมความรู้ของตนเองเป็นเครื่องมือที่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ Horizons ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้

หากคุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณต้องการสร้างได้ คุณก็สามารถสร้างมันได้ และหากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจหรือต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ลองเรียกดู เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ของเราเพื่อค้นหาสิ่งที่ตรงกับไอเดียของคุณ

ฉันสามารถเพิ่มฟีเจอร์ AI ประเภทใดได้บ้างในแอปของฉัน?

Horizons รองรับการสร้างและวิเคราะห์ข้อความ รวมถึงการสร้างและวิเคราะห์รูปภาพ (PNG WebP JPEG) คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างแชทบอท AI ของคุณเอง ผู้ช่วย AI ส่วนตัว เครื่องมือเขียน เครื่องมือแปลงรูปภาพ ระบบแนะนำ และอื่นๆ อีกมากมาย

Horizons ใช้งานได้ฟรีหรือไม่?

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Horizons ได้ฟรี แพ็กเกจของคุณมีเครดิต AI ให้คุณเริ่มต้นสร้างและทดลองใช้งานได้ทันที เมื่อคุณใช้เครดิตฟรีหมดแล้ว คุณสามารถเติมเงินได้ทุกเมื่อเพื่อสร้างต่อและขับเคลื่อนฟีเจอร์ AI ภายในแอปหรือเว็บไซต์ที่คุณเผยแพร่ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มีการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด – คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณได้เสมอ

เครดิต AI ทำงานอย่างไร?

เครดิต AI ใช้สำหรับสองสิ่ง: การสร้างเว็บไซต์หรือแอปของคุณ (1 ข้อความ = 1 เครดิต) และฟีเจอร์ AI ภายในโปรเจกต์เว็บที่เผยแพร่แล้วของคุณ สำหรับการใช้งานฟีเจอร์ AI ภายในเว็บไซต์หรือเว็บแอปของคุณ เราใช้เครดิตแบบเศษส่วน ซึ่งหมายความว่าเครดิตของคุณจะใช้ได้นานขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้ของคุณโต้ตอบกับเครื่องมือ AI ของคุณเท่านั้น

ฉันสามารถดูได้ไหมว่าแอปของฉันใช้เครดิต AI ไปแล้วเท่าไหร่

ใช่ แดชบอร์ดการใช้งานเครดิต AI ของคุณจะแสดงรายละเอียดเครดิตที่ใช้ไปสำหรับการสร้างและแก้ไข รวมถึงเครดิตที่ถูกใช้ไปโดยฟีเจอร์ AI ของแอปของคุณ – เพื่อให้คุณทราบได้อย่างแม่นยำว่าเครดิตของคุณถูกใช้ไปที่ใดบ้าง

ฉันจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้เครื่องมือสร้าง Horizons AI หรือไม่?

ไม่เลย Horizons ได้รับการออกแบบมาสำหรับทุกคน – ตั้งแต่ผู้สร้างที่ไม่ใช่สายเทคนิคไปจนถึงนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ หากคุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณต้องการสร้างได้ Horizons ก็สามารถช่วยคุณสร้างมันได้

ฉันสามารถเริ่มสร้างเครื่องมือ AI ได้หรือไม่ หากฉันมีแพ็กเกจที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว?

ใช่ – หากคุณเคยสร้างโปรเจกต์ด้วย AI App Builder หรือสร้างเว็บไซต์ด้วย Horizons ฟีเจอร์ AI ในตัวจะรวมอยู่ในแพ็กเกจของคุณแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงแค่เปิดโปรเจกต์ที่มีอยู่หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ เติมเครดิต AI ของคุณ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที

