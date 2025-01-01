เทมเพลตที่รีมิกซ์ได้
สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เมื่อสร้างโครงการด้วย AI
กำหนดเป้าหมายโครงการของคุณ
เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข ด้วย Hostinger Horizons เปลี่ยนวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นจริงโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยแนะนำขั้นตอนต่อไปของคุณ
ใช้แพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด
หลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการเขียนโค้ด Hostinger Horizons ช่วยให้คุณนำไอเดียของคุณมาสู่ชีวิตจริงได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซการแชทที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ของคุณได้ ไม่ใช่เทคโนโลยี
ออกแบบอินเทอร์เฟซที่สวยงามรวดเร็ว
โปรเจ็กต์ของคุณควรดูดีและใช้งานได้ ด้วย Hostinger Horizons คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่สวยงามและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบ
เพิ่มคุณสมบัติ AI ทำให้แอปของคุณฉลาดขึ้น
Hostinger Horizons ช่วยให้คุณรวมองค์ประกอบ AI เช่น แชทบอท การจดจำภาพ หรือคำแนะนำ ด้วยการคลิกง่ายๆ เพียงไม่กี่ครั้ง เพื่อเปลี่ยนแอปของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือออนไลน์แบบไดนามิก
ทดสอบและปรับแต่งโครงการของคุณแบบเรียลไทม์
เมื่อแอปของคุณเปิดใช้งานแล้ว คุณคงอยากดูประสิทธิภาพการทำงานของมัน Hostinger Horizons ช่วยให้การทดสอบรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าแอปจะทำงานได้อย่างที่คุณจินตนาการไว้
เปิดตัว แชร์ และเริ่มปรับขนาด
เมื่อคุณพร้อมที่จะแสดงผลงานของคุณ Hostinger Horizons ช่วยให้คุณเผยแพร่แอปของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก เปิดตัวได้เลยง่ายๆ
ผู้ใช้พูดอะไรเกี่ยวกับ Hostinger Horizons
การเขียนโค้ดด้วย Vibe ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาลง 45% ด้วยเครื่องมืออย่าง Hostinger Horizons ที่สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ อุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลงอย่างมาก
เมื่อไม่นานนี้ ฉันมีโอกาสทดสอบเครื่องมือสร้างแอป AI Horizons ใหม่ของ @Hostinger และต้องบอกว่าฉันประทับใจมาก 😎
Hostinger Horizons อาจเป็นเครื่องมือโค้ด Vibe ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแอปมูลค่าล้านเหรียญ
Hostinger Horizons เป็นวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสร้าง MVP และทดสอบไอเดียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
คุณจะไม่เชื่อเลยว่าการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเว็บไซต์และลูกค้าด้วย HORIZONS AI ของ Hostinger นั้นง่ายขนาดไหน! น่าทึ่งมาก! ลองดูด้วยตัวคุณเอง!
Hostinger Horizons คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างไอเดียของคุณได้ เพียงแค่คุณอธิบายมัน แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย
ชอบวิธีที่ @Hostinger Horizons นำเสนอมาก! การอัปเดต AI ใหม่นี้สนุกมากที่ได้โต้ตอบกับมัน มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันเท่านั้น แต่ฉันก็รู้จักคนอื่นๆ มากมายด้วย
กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้
บอกไม่ถูกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่ในลิสต์ของฉันมานานแค่ไหนแล้ว จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ฉันไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย 0 จบแล้ว โปรเจกต์ในฝันของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังเริ่มใช้งานแล้ว วู้!
Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกของฉันบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนฉันต้องร้อง "ว้าว!"
ตอนนี้คุณสามารถสร้างเว็บแอปได้ง่ายๆ เพียงป้อนคำสั่งบน Hostinger Horizons เจ๋งสุดๆ!
ฉันลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว มันเปลี่ยนเกมไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนให้คุณ คุ้มค่าที่จะลอง
มันเหมือนกับมีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้
คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น