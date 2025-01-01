เทมเพลตที่รีมิกซ์ได้

เลือกเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นและทำให้เป็นของคุณเองโดยแชทกับ AI หรือโดยการแก้ไขภาพ
เทมเพลตทั้งหมดเว็บไซต์แอป
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

หาเทมเพลตที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม? แค่อธิบาย แล้ว AI จะสร้างให้เอง

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เมื่อสร้างโครงการด้วย AI

AI ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือพร้อมที่จะลงลึกมากขึ้น ประเด็นสำคัญของการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยแนะนำคุณตั้งแต่ไอเดียไปจนถึงการเริ่มใช้งานโครงการ ด้วย Hostinger Horizons ทุกอย่างเป็นไปได้ ไม่จำเป็นต้องมีทีมงาน เพียงแค่คุณเท่านั้น

กำหนดเป้าหมายโครงการของคุณ

เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข ด้วย Hostinger Horizons เปลี่ยนวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นจริงโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยแนะนำขั้นตอนต่อไปของคุณ

ใช้แพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด

หลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการเขียนโค้ด Hostinger Horizons ช่วยให้คุณนำไอเดียของคุณมาสู่ชีวิตจริงได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซการแชทที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ของคุณได้ ไม่ใช่เทคโนโลยี

ออกแบบอินเทอร์เฟซที่สวยงามรวดเร็ว

โปรเจ็กต์ของคุณควรดูดีและใช้งานได้ ด้วย Hostinger Horizons คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่สวยงามและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบ

เพิ่มคุณสมบัติ AI ทำให้แอปของคุณฉลาดขึ้น

Hostinger Horizons ช่วยให้คุณรวมองค์ประกอบ AI เช่น แชทบอท การจดจำภาพ หรือคำแนะนำ ด้วยการคลิกง่ายๆ เพียงไม่กี่ครั้ง เพื่อเปลี่ยนแอปของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือออนไลน์แบบไดนามิก

ทดสอบและปรับแต่งโครงการของคุณแบบเรียลไทม์

เมื่อแอปของคุณเปิดใช้งานแล้ว คุณคงอยากดูประสิทธิภาพการทำงานของมัน Hostinger Horizons ช่วยให้การทดสอบรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าแอปจะทำงานได้อย่างที่คุณจินตนาการไว้

เปิดตัว แชร์ และเริ่มปรับขนาด

เมื่อคุณพร้อมที่จะแสดงผลงานของคุณ Hostinger Horizons ช่วยให้คุณเผยแพร่แอปของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก เปิดตัวได้เลยง่ายๆ

ผู้ใช้พูดอะไรเกี่ยวกับ Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

การเขียนโค้ดด้วย Vibe ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาลง 45% ด้วยเครื่องมืออย่าง Hostinger Horizons ที่สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ อุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลงอย่างมาก

Martin Dubovic
@Martinko

เมื่อไม่นานนี้ ฉันมีโอกาสทดสอบเครื่องมือสร้างแอป AI Horizons ใหม่ของ @Hostinger และต้องบอกว่าฉันประทับใจมาก 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons อาจเป็นเครื่องมือโค้ด Vibe ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแอปมูลค่าล้านเหรียญ

Ivana Mikleuš
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

Hostinger Horizons เป็นวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสร้าง MVP และทดสอบไอเดียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

Eric Hill
@EHillPapercraft

คุณจะไม่เชื่อเลยว่าการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเว็บไซต์และลูกค้าด้วย HORIZONS AI ของ Hostinger นั้นง่ายขนาดไหน! น่าทึ่งมาก! ลองดูด้วยตัวคุณเอง!

Albert Bermejo
เครื่องมือสร้างเนื้อหา

Hostinger Horizons คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างไอเดียของคุณได้ เพียงแค่คุณอธิบายมัน แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย

techmano
@nice_gamin60974

ชอบวิธีที่ @Hostinger Horizons นำเสนอมาก! การอัปเดต AI ใหม่นี้สนุกมากที่ได้โต้ตอบกับมัน มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันเท่านั้น แต่ฉันก็รู้จักคนอื่นๆ มากมายด้วย

RameshR
@rezmeram

กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้

Zera
@TheZoyaThinking

บอกไม่ถูกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่ในลิสต์ของฉันมานานแค่ไหนแล้ว จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ฉันไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย 0 จบแล้ว โปรเจกต์ในฝันของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังเริ่มใช้งานแล้ว วู้!

Jordi Robert
ผู้ก่อตั้ง

Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกของฉันบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนฉันต้องร้อง "ว้าว!"

Steve Salihu
@stevesalihu

ตอนนี้คุณสามารถสร้างเว็บแอปได้ง่ายๆ เพียงป้อนคำสั่งบน Hostinger Horizons เจ๋งสุดๆ!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ฉันลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว มันเปลี่ยนเกมไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนให้คุณ คุ้มค่าที่จะลอง

Steven Pillow
@spillow82

มันเหมือนกับมีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้

Brooks Boshears
ผู้ประกอบธุรกิจ

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น

พร้อมที่จะเปลี่ยนไอเดียโครงการ AI ของคุณให้กลายเป็นความจริงหรือยัง?

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไอเดียโครงการ AI

ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเว็บไซต์ AI ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการสร้างรายได้และอื่นๆ

ไอเดียสำหรับโครงการ AI ดีๆ เพื่อผู้เริ่มต้นมีอะไรบ้าง?

ฉันจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บไซต์ AI หรือไม่?

ฉันสามารถสร้างรายได้จากเว็บไซต์ AI ได้หรือไม่?

ฉันควรใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มใดในการสร้างเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์?

ฉันจะเผยแพร่ไอเดียโครงการ AI ของฉันทางออนไลน์ได้อย่างไร?

โครงการ AI แตกต่างจากโครงการ IT ทั่วไปอย่างไร?