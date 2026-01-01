การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทำได้ง่าย
วิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
กำหนดไอเดียและฟีเจอร์หลักของคุณ
เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาหลักที่เว็บแอปของคุณจะแก้ไขและสรุปฟีเจอร์ที่จำเป็น
เลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีของคุณ
ตัดสินใจว่าคุณจะเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองหรือทำ ด้วย Hostinger Horizons และเปลี่ยนคำสั่ง AI ของคุณให้เป็นเว็บแอปที่ใช้งานได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ
สร้าง ทดสอบ และเปิดตัว
ตั้งค่าแอปของคุณ ทำการทดสอบ และเมื่อพร้อมแล้ว เผยแพร่ทางออนไลน์ — ด้วย Horizons คุณสามารถทำได้ในคลิกเดียว
ต้องการไอเดียเว็บแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือไม่?
เว็บแอป CRM
เว็บแอปติดตามงบประมาณ PPC
เว็บแอปจองร้านอาหาร
เว็บแอปรวบรวมคำติชม
เว็บแอปสร้างใบแจ้งหนี้
เว็บแอปสร้างเรซูเม่
เว็บแอป Podcast
สร้างได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างเว็บแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Hostinger Horizons
เครื่องมือสร้างเว็บแอป AI แบบครบวงจร
ตั้งแต่โค้ดและการออกแบบ ไปจนถึงคอนเทนต์และ SEO ให้ Hostinger Horizons จัดการทั้งหมด เชื่อมต่อ Stripe และ Supabase เพื่อเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
สร้างมาเพื่อความเร็ว ไม่ใช่ให้เป็นอุปสรรค
เพียงอธิบายไอเดียของคุณ แล้วปล่อยให้ AI สร้างสรรค์ไอเดียนั้นออกมาให้เป็นจริง รวดเร็วและพร้อมเปิดตัว ใช้งานได้มากกว่า 80 ภาษา คุณจึงสร้างสรรค์ด้วยคำพูดของคุณเองได้
เปิดตัวเร็ว เติบโตเร็วยิ่งขึ้น
ใช้งานจริงได้ในคลิกเดียว ด้วยโฮสติ้งที่ปลอดภัยและรวดเร็ว โดเมนที่กำหนดเอง อีเมลธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โซลูชันจากผู้ให้บริการรายอื่น
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
Horizons ทำงานบน LLM ที่เชื่อถือได้และเครื่องมือที่ล้ำสมัยเพื่อส่งมอบโค้ด สำเนา และการออกแบบคุณภาพสูงสำหรับไอเดียเว็บแอปที่ดีที่สุดของคุณ