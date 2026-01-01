อย่าพลาดข้อเสนอสุดพิเศษในเวลาจำกัด!
สำรวจ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทำได้ง่าย

เรียนรู้วิธีสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบตั้งแต่ไอเดียไปจนถึงการเปิดตัวโดยใช้ Hostinger Horizons ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และไม่ต้องเขียนโค้ด

วิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

01

กำหนดไอเดียและฟีเจอร์หลักของคุณ

เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาหลักที่เว็บแอปของคุณจะแก้ไขและสรุปฟีเจอร์ที่จำเป็น

02

เลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีของคุณ

ตัดสินใจว่าคุณจะเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองหรือทำ ด้วย Hostinger Horizons และเปลี่ยนคำสั่ง AI ของคุณให้เป็นเว็บแอปที่ใช้งานได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ

03

สร้าง ทดสอบ และเปิดตัว

ตั้งค่าแอปของคุณ ทำการทดสอบ และเมื่อพร้อมแล้ว เผยแพร่ทางออนไลน์ — ด้วย Horizons คุณสามารถทำได้ในคลิกเดียว

ต้องการไอเดียเว็บแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือไม่?

สำรวจตัวอย่างจริงของแอปพลิเคชันเว็บที่คุณสามารถพัฒนาได้ด้วย Hostinger Horizons ตั้งแต่เว็บไซต์ส่วนตัวไปจนถึงเครื่องมือทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วย AI และสร้างขึ้นจริงด้วยคำแนะนำง่ายๆ
เว็บแอป CRM

จัดระเบียบและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยการบันทึกการประชุมและรายละเอียดต่างๆ
เริ่มสร้าง

เว็บแอปติดตามงบประมาณ PPC

เว็บแอปจองร้านอาหาร

เว็บแอปรวบรวมคำติชม

เว็บแอปสร้างใบแจ้งหนี้

เว็บแอปสร้างเรซูเม่

เว็บแอป Podcast

สร้างได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างเว็บแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Hostinger Horizons

เครื่องมือสร้างเว็บแอป AI แบบครบวงจร

ตั้งแต่โค้ดและการออกแบบ ไปจนถึงคอนเทนต์และ SEO ให้ Hostinger Horizons จัดการทั้งหมด เชื่อมต่อ Stripe และ Supabase เพื่อเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค

สร้างมาเพื่อความเร็ว ไม่ใช่ให้เป็นอุปสรรค

เพียงอธิบายไอเดียของคุณ แล้วปล่อยให้ AI สร้างสรรค์ไอเดียนั้นออกมาให้เป็นจริง รวดเร็วและพร้อมเปิดตัว ใช้งานได้มากกว่า 80 ภาษา คุณจึงสร้างสรรค์ด้วยคำพูดของคุณเองได้

เปิดตัวเร็ว เติบโตเร็วยิ่งขึ้น

ใช้งานจริงได้ในคลิกเดียว ด้วยโฮสติ้งที่ปลอดภัยและรวดเร็ว โดเมนที่กำหนดเอง อีเมลธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โซลูชันจากผู้ให้บริการรายอื่น

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

Horizons ทำงานบน LLM ที่เชื่อถือได้และเครื่องมือที่ล้ำสมัยเพื่อส่งมอบโค้ด สำเนา และการออกแบบคุณภาพสูงสำหรับไอเดียเว็บแอปที่ดีที่สุดของคุณ

พร้อมที่จะเปลี่ยนไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณให้กลายเป็นความจริงหรือยัง?

ต้องการไปต่อให้มากกว่านี้?

สำรวจบทเรียนที่ครอบคลุม คู่มือการใช้งาน และคำแนะนำแต่ละขั้นตอนที่จะนำคุณจากมือใหม่สู่มือโปร AI ได้อย่างรวดเร็ว รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างโปรเจกต์ AI แรกของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน

บทเรียน
วีดีโอ
ปรับปรุงคำสั่งของคุณ

บทเรียน
วีดีโอ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

บทเรียน
วีดีโอ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บ

ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการสร้างเว็บแอป

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นคืออะไร?

ฉันจำเป็นต้องรู้วิธีเขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บแอปหรือไม่?

การพัฒนาเว็บแอปราคาเท่าไหร่?

ฉันต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น?

ฉันจะสร้างรายได้จากเว็บแอปได้อย่างไร?

ฉันจะโปรโมทเว็บแอปได้อย่างไร?

ฉันจะดูแลรักษาเว็บแอปได้อย่างไร?

ฉันจะทดสอบเว็บแอปได้อย่างไร?

ฉันจะรักษาความปลอดภัยเว็บแอปได้อย่างไร?

ฉันจะ debug เว็บแอปพลิเคชันได้อย่างไร?

ฉันจะใช้เว็บแอปพลิเคชันได้อย่างไร?

ฉันจะโฮสต์เว็บแอปได้อย่างไร?

อะไรดีกว่า: เว็บแอปหรือเว็บไซต์?

อะไรดีกว่า: เว็บแอปหรือแอปมือถือ?

