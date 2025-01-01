โครงการของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหาและ AI

ปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อการมองเห็น

เมื่อเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดของคุณเปิดใช้งานบนโดเมนที่กำหนดเองแล้ว ไฟล์ SEO และ AI Visibility ที่สำคัญ เช่น sitemap.xml, robots.txt และ llms.txt จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เครื่องมือค้นหาและเครื่องมือ AI เข้าใจเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
รวมอยู่เสมอ

การเผยแพร่อัจฉริยะสำหรับ SEO และการค้นพบ AI

แพลตฟอร์มการค้นหา AI

เครื่องมือช่วยเหลืออย่าง ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity และ Meta AI ช่วยให้คุณเข้าใจเว็บไซต์ของคุณได้ ด้วยระบบ LLMs.txt ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ระบบ AI จะรู้ว่าควรดูตรงไหน ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการแนะนำในคำตอบและสรุปข้อมูล

แนวทางปฏิบัติ SEO ที่ดีที่สุด

การตั้งค่าเป็นศูนย์ ผลลัพธ์สูงสุด

ผู้ใช้พูดอะไรเกี่ยวกับ Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

การเขียนโค้ดด้วย Vibe ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาลง 45% ด้วยเครื่องมืออย่าง Hostinger Horizons ที่สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ อุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลงอย่างมาก

Martin Dubovic
@Martinko

เมื่อไม่นานนี้ ฉันมีโอกาสทดสอบเครื่องมือสร้างแอป AI Horizons ใหม่ของ @Hostinger และต้องบอกว่าฉันประทับใจมาก 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons อาจเป็นเครื่องมือโค้ด Vibe ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแอปมูลค่าล้านเหรียญ

Ivana Mikleuš
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

Hostinger Horizons เป็นวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสร้าง MVP และทดสอบไอเดียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

Eric Hill
@EHillPapercraft

คุณจะไม่เชื่อเลยว่าการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเว็บไซต์และลูกค้าด้วย HORIZONS AI ของ Hostinger นั้นง่ายขนาดไหน! น่าทึ่งมาก! ลองดูด้วยตัวคุณเอง!

Albert Bermejo
เครื่องมือสร้างเนื้อหา

Hostinger Horizons คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างไอเดียของคุณได้ เพียงแค่คุณอธิบายมัน แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย

techmano
@nice_gamin60974

ชอบวิธีที่ @Hostinger Horizons นำเสนอมาก! การอัปเดต AI ใหม่นี้สนุกมากที่ได้โต้ตอบกับมัน มันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่สำหรับฉันเท่านั้น แต่ฉันก็รู้จักคนอื่นๆ มากมายด้วย

RameshR
@rezmeram

กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้

Zera
@TheZoyaThinking

บอกไม่ถูกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่ในลิสต์ของฉันมานานแค่ไหนแล้ว จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ฉันไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย 0 จบแล้ว โปรเจกต์ในฝันของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังเริ่มใช้งานแล้ว วู้!

Jordi Robert
ผู้ก่อตั้ง

Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกของฉันบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนฉันต้องร้อง "ว้าว!"

Steve Salihu
@stevesalihu

ตอนนี้คุณสามารถสร้างเว็บแอปได้ง่ายๆ เพียงป้อนคำสั่งบน Hostinger Horizons เจ๋งสุดๆ!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ฉันลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว มันเปลี่ยนเกมไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนให้คุณ คุ้มค่าที่จะลอง

Steven Pillow
@spillow82

มันเหมือนกับมีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้

Brooks Boshears
ผู้ประกอบธุรกิจ

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น

