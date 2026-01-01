เทมเพลตแอป

เลือกเทมเพลตเพื่อเริ่มต้น แล้วปรับแต่งให้เป็นของคุณเองโดยการแชทกับ AI หรือแก้ไขด้วยภาพ

Budget tracker

Color palette generator

Focus timer

Invoice generator

Logo maker

Workouts generator

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลต Hostinger

เทมเพลตแอปคืออะไร?

เทมเพลตแอปคือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อสร้างเครื่องมือหรือบริการของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตแอปของ Hostinger Horizons มีโครงสร้าง ฟีเจอร์ และดีไซน์ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้โดยการแชทกับ AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแดชบอร์ด เครื่องมือภายใน ระบบการจอง แอปทางการเงิน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแอปพลิเคชันเว็บอื่นๆ

ฉันจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้เทมเพลตแอปหรือไม่?

คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บแอป เครื่องมือ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดอย่าง Hostinger Horizons ช่วยให้คุณอธิบายไอเดียของคุณด้วยคำพูดของคุณเองและสร้างเว็บแอปที่ใช้งานได้จริงได้ทันที

เทมเพลต Horizons ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นสำหรับแอปของคุณ เพียงแค่ปรับแต่งโดยสั่งให้ AI สร้างแอปที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

เรียนรู้เพิ่มเติมในคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีสร้างเว็บแอป

ฉันสามารถสร้างแอปพลิเคชันประเภทใดได้บ้างโดยใช้เทมเพลต?

ขณะนี้มีเฉพาะเทมเพลตแอปพลิเคชันเว็บให้เลือกใช้ คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันเว็บได้หลากหลายประเภท รวมถึงเครื่องมือภายใน แดชบอร์ด แอปพลิเคชันทางธุรกิจ ระบบการจอง ผลิตภัณฑ์ SaaS และแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ

เทมเพลตที่เราออกแบบไว้ล่วงหน้ารองรับเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องมือทางการเงิน อุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย และแอปพลิเคชันการจัดการเวลา รวมถึงโซลูชันทางธุรกิจหรือส่วนบุคคลอื่นๆ เรากำลังขยายคลังเทมเพลตของเราอย่างต่อเนื่องด้วยดีไซน์ใหม่ๆ

ฉันสามารถปรับแต่งเทมเพลตแอปได้หรือไม่?

เทมเพลตของ Hostinger Horizons มีโครงสร้างสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนดีไซน์ ปรับฟีเจอร์ เพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ หรือลบองค์ประกอบต่างๆ ได้ง่ายๆ เพียงแค่ส่งข้อความไปยัง AI ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างแดชบอร์ด เครื่องมือภายใน ระบบจอง หรือเว็บแอปประเภทอื่นๆ

หากคุณต้องการแก้ไขเฉพาะข้อความหรือโค้ด คุณสามารถทำได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครดิตข้อความ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Hostinger Horizons เพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ของแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ หรือทำการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงได้ ตราบใดที่คุณมีเครดิตข้อความเพียงพอ เพียงแค่อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำในข้อความถึง AI สร้างเว็บแอป

ฉันจะทดสอบ แก้ไขปัญหา และเผยแพร่เว็บแอปพลิเคชันได้อย่างไร?

ก่อนเปิดใช้งานจริง คุณสามารถดูตัวอย่างและทดสอบเว็บแอปของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามที่คาดหวัง ด้วย Hostinger Horizons คุณสามารถทดสอบแอปของคุณในสภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยขอให้ AI ปรับแต่ง – ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง

เมื่อทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่เว็บแอปของคุณออนไลน์ได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การโฮสติ้งถูกรวมไว้แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งค่าการปรับใช้ให้ยุ่งยาก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน

ฉันจะเปิดใช้งานแอปโดยใช้เทมเพลตได้เร็วแค่ไหน?

ด้วยเทมเพลตแอป คุณสามารถสร้างและเปิดใช้งานแอปที่ใช้งานได้จริงภายในไม่กี่นาทีหรือหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการปรับแต่งมากน้อยแค่ไหน

การสร้างแอปโดยใช้เทมเพลตมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

คุณสามารถเริ่มแก้ไขเทมเพลตได้ฟรีโดยใช้เครดิตข้อความที่ให้มา อย่างไรก็ตาม หากต้องการเข้าถึงข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติมและเปิดตัวแอปของคุณทางออนไลน์ คุณจะต้องเลือกแผนแบบชำระเงินแผนใดแผนหนึ่ง แผน Horizons มีราคาไม่แพง เริ่มต้นที่ ฿229.00 ต่อเดือน และช่วยให้คุณพัฒนาและเปิดตัวแอปได้โดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก

ถ้าฉันหาเทมเพลตที่เหมาะสมไม่เจอจะทำอย่างไร?

เรากำลังขยายคลังเทมเพลตของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอตัวอย่างและแรงบันดาลใจเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันเว็บที่คุณสามารถสร้างได้นั้นไม่จำกัดอยู่แค่เทมเพลตที่มีอยู่ในคลัง

คุณสามารถใช้ เครื่องมือสร้างแอป AI ของเราเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเว็บเกือบทุกไอเดียให้เป็นจริงได้ มันสามารถช่วยคุณสร้างแอปที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์หรือสร้าง MVP ได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการนี้ง่ายเหมือนกับการแก้ไขเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า – เริ่มต้นด้วยข้อความแจ้งและปรับแต่งแอปของคุณต่อไปโดยการแชทกับ AI

