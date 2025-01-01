MVP izstrāde ir vienkārša ar mākslīgo intelektu

Ātri pārvērtiet savu ideju funkcionējošā produktā. Nav nepieciešama kodēšana vai izstrādātāji.

Kā izstrādāt minimāli dzīvotspējīgu produktu

Apgūstiet galvenos soļus: definējiet savu ideju, izveidojiet savu MVP ar mākslīgo intelektu un pārbaudiet ar reāliem lietotājiem pirms mērogošanas.
01

Definējiet savu MVP ideju

Nosakiet problēmu, kuru jūsu produkts atrisinās, un būtiskās iezīmes, kas pamato jūsu koncepciju.

02

Izveidojiet savu MVP bez kodēšanas

Izmantojiet Hostinger Horizons, lai vienkāršas mākslīgā intelekta uzvednes pārvērstu par funkcionējošu MVP – nav nepieciešamas tehniskas prasmes vai sarežģīta iestatīšana.

03

Testēšana, pilnveidošana un palaišana

Validējiet savu MVP ar reāliem lietotājiem, veiciet uzlabojumus un publicējiet to ar vienu klikšķi, izmantojot Horizons.

Vai nepieciešamas MVP idejas?

Vai nepieciešamas MVP idejas?

Studiju plānošanas rīks

Palīdziet studentiem vai mācību dalībniekiem organizēt savus grafikus, izvirzīt mācību mērķus un sekot līdzi progresam.
Izveidojiet savu MVP ātrāk ar Hostinger Horizons

Viss vienā AI MVP veidotājs

Sākot ar dizainu un kodu un beidzot ar saturu un SEO, Horizons nodarbojas ar visu. Pievienojiet tādus rīkus kā Stripe un Supabase, lai palaistu funkcionālus MVP — kodēšana nav nepieciešama.

Radīts ātrumam, nevis sarežģītībai

Aprakstiet savu ideju, un mākslīgais intelekts dažu minūšu laikā to pārveidos par funkcionējošu MVP. Pateicoties atbalstam vairāk nekā 80 valodām, varat veidot saviem vārdiem.

Ātra palaišana, ātrāka mērogošana

Iegūstiet savu MVP tiešsaistē ar vienu klikšķi, iekļaujot mitināšanu, pielāgotu domēnu, biznesa e-pastu un citas priekšrocības. Nav nepieciešami trešo pušu pievienojumprogrammas.

Darbojas ar vadošajām mākslīgā intelekta tehnoloģijām

Horizons izmanto uzticamus tiesību zinātņu praktiķus (LLM) un uzlabotas integrācijas, lai jūsu MVP nodrošinātu tīru kodu, optimizētu saturu un modernu dizainu.

Vai esat gatavs pārvērst savu unikālo projekta ideju realitātē?

MVP izstrādes bieži uzdotie jautājumi

Atrodiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mūsu MVP izstrādes rīku.

Kas ir MVP izstrāde?

Vai man ir jāzina, kā kodēt, lai izveidotu MVP?

Kā Hostinger Horizons mākslīgais intelekts faktiski izveido MVP?

Kad man vajadzētu izvēlēties MVP veidotāju bez koda, nevis nolīgt izstrādātāju?

Kādas ir MVP izstrādes izmaksas?

Kādi rīki man ir nepieciešami, lai izveidotu minimāli dzīvotspējīgu produktu?

Vai es varu monetizēt MVP?

Kā es varu pārbaudīt MVP?

