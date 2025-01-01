Phát triển MVP là quá trình tạo ra một sản phẩm khả thi tối thiểu – một phiên bản đơn giản hóa của ý tưởng với vừa đủ tính năng để thử nghiệm với người dùng thực tế. Bằng cách này, bạn có thể tìm hiểu xem sản phẩm có giải quyết được vấn đề của người dùng trong thực tế hay không trước khi đầu tư quá nhiều tiền ban đầu. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn MVP của chúng tôi.