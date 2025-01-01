Phát triển MVP trở nên đơn giản với AI
Biến ý tưởng của bạn thành sản phẩm thực tế nhanh chóng. Không cần lập trình hay nhà phát triển.
Làm thế nào để phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu
Xác định ý tưởng MVP
Xác định vấn đề mà sản phẩm của bạn sẽ giải quyết và các tính năng thiết yếu thể hiện ý tưởng của bạn.
Xây dựng MVP mà không cần lập trình
Sử dụng Hostinger Horizons để biến lời nhắc AI đơn giản thành MVP hoạt động – không cần kỹ năng kỹ thuật hoặc thiết lập phức tạp.
Kiểm tra, tinh chỉnh và ra mắt
Xác thực MVP của bạn với người dùng thực, thực hiện cải tiến và xuất bản chỉ bằng một nhấp chuột với Horizons.
Bạn cần ý tưởng về MVP không?
Công cụ lập kế hoạch học tập
Công cụ theo dõi hàng tồn kho
Trò chuyện AI
Công cụ ưu tiên nhiệm vụ
Công cụ CRM
Công cụ theo dõi ngân sách PPC
Công cụ xây dựng sơ yếu lý lịch
Xây dựng MVP nhanh hơn với Hostinger Horizons
Trình xây dựng MVP AI tất cả trong một
Từ thiết kế và mã nguồn đến nội dung và SEO, Horizons xử lý mọi thứ. Kết nối các công cụ như Stripe và Supabase để khởi chạy MVP một cách hiệu quả – không cần lập trình.
Xây dựng cho tốc độ, không phải phức tạp
Hãy mô tả ý tưởng và AI sẽ biến nó thành MVP hoạt động chỉ trong vài phút. Với hơn 80 ngôn ngữ được hỗ trợ, bạn có thể tự xây dựng bằng chính ngôn ngữ của mình.
Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn
Đưa MVP lên mạng chỉ với một nhấp chuột với dịch vụ lưu trữ, tên miền riêng, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả đều được bao gồm. Không cần tiện ích bổ sung của bên thứ ba.
Được hỗ trợ bởi công nghệ AI hàng đầu
Horizons sử dụng LLM đáng tin cậy và tích hợp nâng cao để cung cấp mã sạch, nội dung được tối ưu hóa và thiết kế hiện đại cho MVP của bạn.