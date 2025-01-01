Phát triển MVP trở nên đơn giản với AI

Làm thế nào để phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu

Tìm hiểu các bước chính: xác định ý tưởng, xây dựng MVP bằng AI và thử nghiệm với người dùng thực tế trước khi mở rộng quy mô.
01

Xác định ý tưởng MVP

Xác định vấn đề mà sản phẩm của bạn sẽ giải quyết và các tính năng thiết yếu thể hiện ý tưởng của bạn.

02

Xây dựng MVP mà không cần lập trình

Sử dụng Hostinger Horizons để biến lời nhắc AI đơn giản thành MVP hoạt động – không cần kỹ năng kỹ thuật hoặc thiết lập phức tạp.

03

Kiểm tra, tinh chỉnh và ra mắt

Xác thực MVP của bạn với người dùng thực, thực hiện cải tiến và xuất bản chỉ bằng một nhấp chuột với Horizons.

Bạn cần ý tưởng về MVP không?

Bắt đầu hành trình của bạn với các ví dụ có sẵn.
Công cụ lập kế hoạch học tập

Giúp học sinh hoặc người học sắp xếp lịch trình, đặt mục tiêu học tập và theo dõi tiến độ.
Xây dựng MVP nhanh hơn với Hostinger Horizons

Trình xây dựng MVP AI tất cả trong một

Từ thiết kế và mã nguồn đến nội dung và SEO, Horizons xử lý mọi thứ. Kết nối các công cụ như Stripe và Supabase để khởi chạy MVP một cách hiệu quả – không cần lập trình.

Xây dựng cho tốc độ, không phải phức tạp

Hãy mô tả ý tưởng và AI sẽ biến nó thành MVP hoạt động chỉ trong vài phút. Với hơn 80 ngôn ngữ được hỗ trợ, bạn có thể tự xây dựng bằng chính ngôn ngữ của mình.

Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn

Đưa MVP lên mạng chỉ với một nhấp chuột với dịch vụ lưu trữ, tên miền riêng, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả đều được bao gồm. Không cần tiện ích bổ sung của bên thứ ba.

Được hỗ trợ bởi công nghệ AI hàng đầu

Horizons sử dụng LLM đáng tin cậy và tích hợp nâng cao để cung cấp mã sạch, nội dung được tối ưu hóa và thiết kế hiện đại cho MVP của bạn.

