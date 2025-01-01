MVP-udvikling gjort enkelt med AI
Forvandl hurtigt din idé til et funktionelt produkt. Ingen kodning eller udviklere nødvendig.
Sådan udvikler du et minimum viable-produkt
Definer din MVP-idé
Identificér det problem, dit produkt vil løse, og de væsentlige funktioner, der beviser dit koncept.
Byg din MVP uden kodning
Brug Hostinger Horizons til at forvandle simple AI-prompter til en fungerende MVP – ingen tekniske færdigheder eller kompleks opsætning kræves.
Test, forfin og publicer
Valider din MVP med rigtige brugere, foretag forbedringer, og udgiv den med et enkelt klik med Horizons.
Brug for MVP-idéer?
Værktøj til studieplanlægning
Værktøj til lagerstyring
AI-chatbot
Værktøj til opgaveprioritering
CRM-værktøj
PPC-budgetsporingsværktøj
CV-værktøj
Byg din MVP hurtigere med Hostinger Horizons
Alt-i-en AI MVP-bygger
Horizons håndterer alt fra design og kode til indhold og SEO. Forbind værktøjer som Stripe og Supabase for at lancere funktionelle MVP'er – ingen kodning nødvendig.
Bygget til hastighed, ikke kompleksitet
Beskriv din idé, og AI forvandler den til en fungerende MVP på få minutter. Med understøttelse af over 80 sprog kan du bygge med dine egne ord.
Start hurtigt, skaler hurtigere
Få din MVP live med et enkelt klik med et webhotel, et brugerdefineret domæne, virksomhedsmail og mere – alt sammen inkluderet. Intet behov for tilføjelser fra tredjeparter.
Drevet af førende AI-teknologi
Horizons bruger pålidelige LLM'er og avancerede integrationer til at levere ren kode, optimeret indhold og moderne design til din MVP.