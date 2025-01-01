Black Friday: džiaukis papildomais mėnesiais nemokamai

Su DI MVP kūrimas tapo paprastas

Greitai paversk savo idėją veikiančiu produktu. Be jokio programavimo ar kūrėjų.

Kaip sukurti MVP?

Atlik pagrindinius veiksmus: apibrėžk savo idėją, sukurk MVP naudodamas DI ir prieš plečiantis – išbandyk su realiais naudotojais.
01

Apibūdink savo MVP idėją

Nustatyk problemą, kurią išspręs tavo produktas, ir esmines savybes, kurios atskleis tavo konceptą.

02

Sukurk savo MVP be programavimo

Naudok Hostinger Horizons, kad paprastas DI užklausas paverstum veikiančiu MVP – nereikia jokių techninių įgūdžių ar sudėtingų nustatymų.

03

Testuok, tobulink ir publikuok

Išbandyk savo MVP su tikrais vartotojais, atlik patobulinimus ir publikuok vienu spustelėjimu suHorizons.

Reikia MVP idėjų?

Pradėk savo kelionę su jau paruoštais pavyzdžiais.
Mokymosi planavimo įrankis

Padėk studentams ar kitiems besimokantiesiems planuoti tvarkaraščius, išsikelti mokymosi tikslus ir stebėti pažangą.
Atsargų sekimo įrankis

DI pokalbių robotas

Užduočių prioritetizavimo įrankis

CRM įrankis

PPC biudžeto stebėjimo įrankis

CV kūrimo įrankis

Su Hostinger Horizon sukurk savo MVP greičiau

Visapusiškas DI MVP kūrimo įrankis

Nuo dizaino ir kodo iki turinio ir SEO – Horizons pasirūpins viską. Prijunk tokius įrankius kaip Stripe ir Supabase, kad paleistum veikiančius MVP – be jokio programavimo.

Orientuotas į greitį, o ne sudėtingumą

Aprašyk savo idėją, o DI per kelias minutes pavers ją veikiančiu MVP. Kadangi programa palaiko daugiau nei 80 kalbų, gali kurti savais žodžiais.

Paleisk greitai – auk dar greičiau

Vienu spustelėjimu gauk savo MVP su hostingu, pasirinktiniu domenu, el. paštu verslui ir kitais privalumais. Nereikės jokių trečiųjų šalių priedų.

Pasitelktos pirmaujančios DI technologijos

Horizons naudoja patikimus LLM ir pažangias integracijas, kad tavo MVP pateiktų švarų kodą, optimizuotą turinį ir modernų dizainą.

Pasiruošęs savo idėją paversti realybe?

