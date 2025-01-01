Su DI MVP kūrimas tapo paprastas
Greitai paversk savo idėją veikiančiu produktu. Be jokio programavimo ar kūrėjų.
Kaip sukurti MVP?
Apibūdink savo MVP idėją
Nustatyk problemą, kurią išspręs tavo produktas, ir esmines savybes, kurios atskleis tavo konceptą.
Sukurk savo MVP be programavimo
Naudok Hostinger Horizons, kad paprastas DI užklausas paverstum veikiančiu MVP – nereikia jokių techninių įgūdžių ar sudėtingų nustatymų.
Testuok, tobulink ir publikuok
Išbandyk savo MVP su tikrais vartotojais, atlik patobulinimus ir publikuok vienu spustelėjimu suHorizons.
Reikia MVP idėjų?
Mokymosi planavimo įrankis
Atsargų sekimo įrankis
DI pokalbių robotas
Užduočių prioritetizavimo įrankis
CRM įrankis
PPC biudžeto stebėjimo įrankis
CV kūrimo įrankis
Su Hostinger Horizon sukurk savo MVP greičiau
Visapusiškas DI MVP kūrimo įrankis
Nuo dizaino ir kodo iki turinio ir SEO – Horizons pasirūpins viską. Prijunk tokius įrankius kaip Stripe ir Supabase, kad paleistum veikiančius MVP – be jokio programavimo.
Orientuotas į greitį, o ne sudėtingumą
Aprašyk savo idėją, o DI per kelias minutes pavers ją veikiančiu MVP. Kadangi programa palaiko daugiau nei 80 kalbų, gali kurti savais žodžiais.
Paleisk greitai – auk dar greičiau
Vienu spustelėjimu gauk savo MVP su hostingu, pasirinktiniu domenu, el. paštu verslui ir kitais privalumais. Nereikės jokių trečiųjų šalių priedų.
Pasitelktos pirmaujančios DI technologijos
Horizons naudoja patikimus LLM ir pažangias integracijas, kad tavo MVP pateiktų švarų kodą, optimizuotą turinį ir modernų dizainą.