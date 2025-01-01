Kurk interaktyvius dizainus naudodamas DI prototipus
Su Hostinger Horizons tavo svajonių dizainas, svetainė ar web programa – ranka pasiekiama.
Kaip sukurti svetainės prototipą
Apibūdink savo idėją ir pagrindines savybes
Apgalvok savo svajonių dizainą ar idėją ir kaip ji turėtų veikti.
Apibūdink savo viziją
Tada tiesiog aprašyk išsamią užklausą Horizons, kad tavo idėja taptų realybe – nesvarbu, ar tai būtų dizainas, web programa, produktas ar svetainė.
Kurk naudojant DI prototipus
Štai kur prasideda magija! Gali išbandyti ir redaguoti savo DI prototipą, gauti atsiliepimų ir tobulinti prieš publikuojant.
Reikia idėjų DI prototipams kurti?
Restoranų rezervacijų web programa
Pardavimų srauto sekimo įrankis
Narystės svetainė
Svetainė verslui
Verslo idėjų vertintojas
Atsiliepimų rinkimo programa
Sąskaitų faktūrų generatorius
Nuo idėjos iki veikiančio prototipo per kelias minutes
DI prototipų kūrimas be kliūčių
Paversk savo idėją veikiančia web programa be jokio programavimo ir vargo. Horizons per kelias minutes sukurs dizainą, funkcionalumą ir turinį.
Tiesiog aprašyk, o Horizons pasirūpins viskuo kitu.
Nuo išdėstymo iki logikos – gali kurti visiškai interaktyvias programas tiesiog aprašydamas, ko tau reikia. Palaikoma daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais.
Publikuok keliais paspaudimais, auk automatiškai
Pradėk veiklą su hostingu, domenu, verslo el. paštu ir integracijomis – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių, jokių vėlavimų.
Sukurta remiantis patikima DI infrastruktūra
Horizons naudoja pirmaujančias LLM programas ir įrankius, tokius kaip Stripe ir Supabase, kad greitai sukurtų naudojimui paruoštus produktus.