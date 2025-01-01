Nepraleisk Cyber Week pasiūlymų

Kurk interaktyvius dizainus naudodamas DI prototipus

Su Hostinger Horizons tavo svajonių dizainas, svetainė ar web programa – ranka pasiekiama.

Kaip sukurti svetainės prototipą

Su Horizons tereikia aprašyti savo idėją, o DI prototipų kūrimas pavers ją realybe.
01

Apibūdink savo idėją ir pagrindines savybes

Apgalvok savo svajonių dizainą ar idėją ir kaip ji turėtų veikti.

02

Apibūdink savo viziją

Tada tiesiog aprašyk išsamią užklausą Horizons, kad tavo idėja taptų realybe – nesvarbu, ar tai būtų dizainas, web programa, produktas ar svetainė.

03

Kurk naudojant DI prototipus

Štai kur prasideda magija! Gali išbandyti ir redaguoti savo DI prototipą, gauti atsiliepimų ir tobulinti prieš publikuojant.

Reikia idėjų DI prototipams kurti?

Restoranų rezervacijų web programa

Leisk klientams naršyti valgiaraščius, rezervuoti staliukus ir nurodyti mitybos pageidavimus vienoje programėlėje.
Pardavimų srauto sekimo įrankis

Narystės svetainė

Svetainė verslui

Verslo idėjų vertintojas

Atsiliepimų rinkimo programa

Sąskaitų faktūrų generatorius

Nuo idėjos iki veikiančio prototipo per kelias minutes

DI prototipų kūrimas be kliūčių

Paversk savo idėją veikiančia web programa be jokio programavimo ir vargo. Horizons per kelias minutes sukurs dizainą, funkcionalumą ir turinį.

Tiesiog aprašyk, o Horizons pasirūpins viskuo kitu.

Nuo išdėstymo iki logikos – gali kurti visiškai interaktyvias programas tiesiog aprašydamas, ko tau reikia. Palaikoma daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais.

Publikuok keliais paspaudimais, auk automatiškai

Pradėk veiklą su hostingu, domenu, verslo el. paštu ir integracijomis – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių, jokių vėlavimų.

Sukurta remiantis patikima DI infrastruktūra

Horizons naudoja pirmaujančias LLM programas ir įrankius, tokius kaip Stripe ir Supabase, kad greitai sukurtų naudojimui paruoštus produktus.

Pasiruošęs paversti savo unikalią svetainės idėją realybe?

DUK apie dizaino prototipų kūrimą

Rask atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų DI prototipų kūrimo įrankį.

Kas yra prototipų kūrimas?

Ar man reikia dizaino įgūdžių norint sukurti prototipą?

Kaip prototipas gali padėti gauti finansavimą arba kliento pritarimą?

Ar sukurtas dizainas yra unikalus?

Kaip išbandyti svetainės prototipą ir gauti atsiliepimų?

Kuo skiriasi prototipas ir veikianti svetainė?

Ar galiu savo prototipą paversti tikra, veikiančia svetaine Hostinger platformoje?