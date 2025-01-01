Створіть динамічний дизайн за допомогою прототипування ШІ
З Hostinger Horizons дизайн, сайт або додаток вашої мрії стане реальністю.
Як створити прототип сайту?
Визначте ідею та основні функції
Поміркуйте над ідеєю, а також над тим, як має виглядати та функціонувати продукт.
Опишіть продукт
Напишіть детальний опис в Horizons, щоб згенерувати додаток або сайт.
Створіть прототипи за допомогою ШІ
Ви можете тестувати та редагувати прототип ШІ, отримати відгуки та вдосконалити продукт перед запуском.
Потрібні ідеї для прототипування ШІ?
Додаток для бронювання ресторанів
Трекер каналів продажів
Сайт з платним доступом
Бізнес-сайт
Генератор бізнес-ідей
Додаток для збору відгуків
Генератор рахунків
Від ідеї до робочого прототипу за лічені хвилини
Прототипування ШІ без перешкод
Перетворіть ідею на вебдодаток без програмування. Horizons створить для вас дизайн, функціонал та контент за лічені хвилини.
Horizons реалізує вашу ідею
Ви можете створити додатки, просто описавши ідею. Платформа підтримує понад 80 мов – жодних бар'єрів.
Запуск в один клік
Запустіть проєкт із хостингом, доменом, корпоративною поштою та інтеграціями. Без сторонніх інструментів і простоїв.
На основі надійної інфраструктури ШІ
Horizons використовує провідні LLM та інструменти, такі як Stripe і Supabase, щоб швидко створити продукт.