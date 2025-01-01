Шаблони, які можна реміксувати

Виберіть шаблон, щоб розпочати, та налаштуйте його на свій смак, спілкуючись зі штучним інтелектом або вносячи візуальні зміни.
Усі шаблониВебсайтиПрограми
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Не можете знайти потрібний шаблон? Просто опишіть його, і штучний інтелект створить його для вас.

Рекомендації, про які слід пам'ятати під час створення проєкту ШІ

ШІ не тільки для професіоналів. Ці поради допоможуть кожному перетворити ідею на робочий проєкт. З Hostinger Horizons не потрібна команда – тільки ви.

Визначте мету проєкту

Почніть з чіткого ідеї, яку потрібно реалізувати. Hostinger Horizons легко згенерує бажаний продукт, використовуючи готові шаблони.

Скористайтеся no-code платформою

Забудьте про труднощі програмування. Hostinger Horizons дозволяє легко реалізувати ідею завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу чату.

Створіть досконалий інтерфейс

Ваш проєкт має виглядати так само чудово, як і працювати. З Hostinger Horizons ви можете швидко створити зручний і професійний інтерфейс.

Додайте функції ШІ

Hostinger Horizons дозволяє інтегрувати функції ШІ, такі як чат-боти, розпізнавання зображень або рекомендації. Завдяки їм ваш додаток перетвориться на функціональний онлайн-інструмент.

Тестуйте та вдосконалюйте проєкт

Hostinger Horizons дозволяє протестувати продукт, гарантуючи, що він працюватиме саме так, як ви уявляли.

Запустіть проєкт

З Hostinger Horizons ви можете опублікувати додаток лише одним натисканням миші. Жодних труднощів.

Банківська картка не потрібна.

Відгуки про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Вайб-кодування пришвидшує розробку на 45%, а Hostinger Horizons, перетворює ідеї на робочі проєкти за лічені години, а не тижні.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав нагоду протестувати новий інструмент для створення додатків на основі ШІ – @Hostinger Horizons. Я приємно вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons – це, мабуть, найефективніший інструмент для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons – це інноваційне рішення для створення MVP і тестування проєкту перед запуском.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити бажаний сайт, використовуючи Hostinger Horizons! Це щось дивовижне – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons — це інструмент, який допомагає реалізувати будь-яку ідею. Достатньо описати проєкт, щоб отримати готовий продукт.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається працювати з @Hostinger Horizons! Нещодавні оновлення допомогли ефективніше розвивати мій проєкт.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Я вражений, як Hostinger запустив Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгортати фронтенд і бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер можна створювати додатки, просто ввівши запит у Hostinger Horizons. Неймовірний інструмент!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.

Готові реалізувати ідею проєкту за допомогою ШІ?

Банківська картка не потрібна.

Поширені запитання про ідеї для проєктів ШІ

Перегляньте відповіді на часті запитання про сайти ШІ – від запуску до монетизації.

З яких ідей для проєктів ШІ варто почати новачкам?

Чи потрібні навички програмування для створення сайтів ШІ?

Чи можна заробляти гроші на сайтах ШІ?

Які інструменти чи платформи слід використовувати для створення сайтів ШІ?

Як опублікувати ідею проєкту ШІ?

Чим відрізняється проєкт ШІ від звичайного ІТ-проєкту?