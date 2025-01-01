Спершу переконайтеся, що ваш проєкт готовий до публікації. Визначте його мету, зберіть необхідні дані та інтегруйте функції ШІ, такі як чат-боти або рекомендаційні системи. Вам також знадобляться доменне ім'я та хостинг, щоб користувачі могли отримати доступ до проєкту онлайн.

Hostinger Horizons подбає про все це за вас. Як платформа на основі чату без коду, ви можете просто описати, що вам потрібно, а інструмент згенерує бажаний проєкт. Від підтримки API та вбудованого підключення Supabase до управління доменом і хостингом – все на одній платформі. Створюйте та вдосконалюйте проєкт, спілкуючись у чаті, а коли будете готові, опублікуйте його одним натисканням миші. Не потрібно жодних складних налаштувань чи технічних навичок – лише ваша ідея.