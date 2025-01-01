Поділіться Hostinger Horizons, отримуйте безкоштовні повідомлення

Запросіть друга, і ви обидва отримаєте по 25 додаткових повідомлень, коли він оновить свій тарифний план. Це швидко, легко та допомагає вам створювати більше.

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Як це працює

01

Поділіться своїм реферальним посиланням

Скопіюйте своє власне посилання безпосередньо з Hostinger Horizons та надішліть його другу.

02

Зачекайте, поки вони оновляться

Коли ваш друг переходить на платний план Hostinger Horizons, ви обидва отримуєте винагороду.

03

Отримайте 25 безкоштовних повідомлень

Щойно оновлення відбудеться, ви та ваш друг автоматично отримаєте по 25 додаткових повідомлень.

Допоможіть іншим почати будувати за допомогою штучного інтелекту та отримайте винагороду

Використовуйте своє реферальне посилання будь-де

Використовуйте своє реферальне посилання будь-де

  • Надішліть це безпосередньо другу, який розпочинає проєкт
  • Додайте це до свого контенту або біографії в соціальних мережах
  • Опублікуйте це у своїх спільнотах або групових чатах
Ваша винагорода: 25 безкоштовних повідомлень

Ваша винагорода: 25 безкоштовних повідомлень

Кожне успішне реферальне повідомлення миттєво додає 25 повідомлень на ваш баланс.

Найчастіші запитання щодо реферальної програми Hostinger Horizons

Де я можу отримати своє реферальне посилання?

Що отримає мій друг?

Що я отримую?

Скільком людям я можу порадитися?

Чи коштує щось участь?

Чи доступно це поза платформою Hostinger Horizons?

Чи можу я отримати кешбек натомість?

Запросіть та отримайте безкоштовні повідомлення

Поділіться Hostinger Horizons з другом. Ви обидва отримаєте 25 безкоштовних повідомлень після його оновлення.

Зверніться зараз