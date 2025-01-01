Поділіться Hostinger Horizons, отримуйте безкоштовні повідомлення
Запросіть друга, і ви обидва отримаєте по 25 додаткових повідомлень, коли він оновить свій тарифний план. Це швидко, легко та допомагає вам створювати більше.
Як це працює
01
Поділіться своїм реферальним посиланням
Скопіюйте своє власне посилання безпосередньо з Hostinger Horizons та надішліть його другу.
02
Зачекайте, поки вони оновляться
Коли ваш друг переходить на платний план Hostinger Horizons, ви обидва отримуєте винагороду.
03
Отримайте 25 безкоштовних повідомлень
Щойно оновлення відбудеться, ви та ваш друг автоматично отримаєте по 25 додаткових повідомлень.
Допоможіть іншим почати будувати за допомогою штучного інтелекту та отримайте винагороду
Використовуйте своє реферальне посилання будь-де
- Надішліть це безпосередньо другу, який розпочинає проєкт
- Додайте це до свого контенту або біографії в соціальних мережах
- Опублікуйте це у своїх спільнотах або групових чатах
Ваша винагорода: 25 безкоштовних повідомлень
Кожне успішне реферальне повідомлення миттєво додає 25 повідомлень на ваш баланс.