Створено для вашого зростання
Роблячи Hostinger сильнішим і швидшим, ми не можемо просто покладатися на останні технології. Ось чому наша найбільша сила – команда команд, які працюють разом над реалізацією цих технологій.
Швидкість
Час відгуку 11-274 мс.
Підтримка
Онлайн-чат.
Ефективність
Найкраще співвідношення ціни і якості.
Простота
9 з 10 вважають нашу hPanel зручною та інтуїтивно зрозумілою.
Усі дані захищено
Тарифи включають:
Власна панель управління hPanel, менеджер доступу, сервер LiteSpeed, інтеграція з Cloudflare, інтеграція Let's Encrypt, WAF власної розробки.
Максимальна ефективність
Тарифи включають:
Щоденне резервне копіювання, CloudLinux, LVE-контейнери для ізоляції акаунтів, захист Wanguard від DDoS-атак в реальному часі на комутаторах, SSD-сервери.
Створена для зручного керування
Орієнтована на успіх
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