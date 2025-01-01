інфраструктура

Максимальна ефективність

Безпека, швидкість роботи та стабільність однаково важливі. Ми прагнемо підтримувати 99.99% аптайм (час безперебійної роботи) вашого сайту. Наші сервери працюють на CloudLinux – провідній ОС для хостинг-провайдерів. Ми регулярно оновлюємо наші системи, захищаючи сервери від DDoS-атак і підвищуючи їхню швидкість за допомогою новітніх технологій LiteSpeed.

Тарифи включають:

Щоденне резервне копіювання, CloudLinux, LVE-контейнери для ізоляції акаунтів, захист Wanguard від DDoS-атак в реальному часі на комутаторах, SSD-сервери.