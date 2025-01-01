Створено для вашого зростання

Роблячи Hostinger сильнішим і швидшим, ми не можемо просто покладатися на останні технології. Ось чому наша найбільша сила – команда команд, які працюють разом над реалізацією цих технологій.

Створено для вашого зростання
Швидкість

Швидкість

Час відгуку 11-274 мс.

Підтримка

Підтримка

Онлайн-чат.

Ефективність

Ефективність

Найкраще співвідношення ціни і якості.

Простота

Простота

9 з 10 вважають нашу hPanel зручною та інтуїтивно зрозумілою.

дата-центри

Усі дані захищено

Ми захищаємо ваш сайт за допомогою декількох рівнів відмовостійкості, RAID-10, щоденного або щотижневого резервного копіювання. Всі наші 10 дата центрів розподілені по всьому світу, щоб ваш ресурс працював швидко в будь-якій країні. Ваші відвідувачі зможуть насолоджуватися блискавичним завантаженням та безпомилковою роботою сайту, оскільки ми виконуємо розгортання у сполучених між собою дата-центрах рівня Tier-3, розташованих по всьому світу.

Тарифи включають:

Власна панель управління hPanel, менеджер доступу, сервер LiteSpeed, інтеграція з Cloudflare, інтеграція Let's Encrypt, WAF власної розробки.

Усі дані захищено
інфраструктура

Максимальна ефективність

Безпека, швидкість роботи та стабільність однаково важливі. Ми прагнемо підтримувати 99.99% аптайм (час безперебійної роботи) вашого сайту. Наші сервери працюють на CloudLinux – провідній ОС для хостинг-провайдерів. Ми регулярно оновлюємо наші системи, захищаючи сервери від DDoS-атак і підвищуючи їхню швидкість за допомогою новітніх технологій LiteSpeed.

Тарифи включають:

Щоденне резервне копіювання, CloudLinux, LVE-контейнери для ізоляції акаунтів, захист Wanguard від DDoS-атак в реальному часі на комутаторах, SSD-сервери.

Максимальна ефективність
hpanel

Створена для зручного керування

Ми пишаємось нашою розробкою – hPanel. З моменту її створення у 2011 році ми постійно доопрацьовуємо кожен аспект цього продукту, щоб забезпечити інтуїтивно зрозумілий для новачків та зручний у використанні для професіоналів хостинг. Панель hPanel перекладена 17 мовами й має власну службу перенесення WordPress для швидкої автоматичної міграції.
Створена для зручного керування
підтримка

Орієнтована на успіх

Ми вважаємо, що демонстрація того, як вирішити проблему – найкращий спосіб привести клієнтів до успіху. Наша команда підтримки доступна онлайн і завжди готова допомогти вам впоратися з будь-якими труднощами, які ви відчуваєте під час роботи над вашим сайтом.
Орієнтована на успіх

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