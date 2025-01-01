Хмарні тарифи надають виділену IP-адресу разом із виділеними ресурсами, щоб забезпечити максимальну продуктивність і найкращий показник аптайму. Ви отримаєте в 4 рази більшу швидкість і повний контроль над ресурсами серверів, аби повністю використати їхній потенціал.

Окрім того, Hostinger використовує CloudLinux із контейнерами LVE. Кожен користувач отримає контейнер з обмеженими ресурсами для забезпечення безперебійної роботи.

Подібні ресурси надає віртуальний приватний сервер (VPS). Однак для управління VPS знадобляться технічні навички, а для роботи з хостингом "Cloud" вони не потрібні. Адже це так само просто, як користуватися спільним хостингом.

Якщо вашому сайту знадобиться більше ресурсів, ви завжди можете змінити хостинг в особистому кабінеті.