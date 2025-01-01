Професійний хостинг, якому довіряють
+ міс. безплатно
Hostinger вразив мене чудовим клієнтським сервісом. Я можу повність зосередитись на творчих аспектах роботи, не турбуючись про технічні проблеми.Читати повністю
Мені дуже подобається інтерфейс. Я можу налаштувати проєкт клієнта і запустити його з нуля за 30 хвилин.Читати повністю
Фахівці Hostinger завжди були поруч, щоб допомогти. Завдяки їм мені вдалося перенести домени клієнтів і отримати доступ до бекенду мого сайту.Читати повністю
Максимальна ефективність
Онлайн-підтримка
Хостинг, розроблений для професіоналів і компаній
+ міс. безплатно
+ міс. безплатно
+ міс. безплатно
Найкраща продуктивність
Надійний захист
Комісія для вас і знижка для ваших клієнтів
Безплатна міграція сайтів
Масштабований. Гнучкий. Необмежений.
Працюючи з попереднім провайдером, я зрозумів, що їхні проблеми впливають на мою роботу. Мені щодня телефонували розлючені клієнти, тому доводилося втручатися і розв'язувати проблеми. Тепер мене ніхто не турбує, адже все працює бездоганно.Читати повністю
Команда підтримки Hostinger зробила все можливе, щоб розв'язати мою проблему.Читати повністю
У мене не виникало жодних проблем з міграцією сайтів, тому повністю задоволений цією послугою. Зазвичай я складаю договір для клієнтів, аби запевнити їх у тому, що перенесення їхніх сайтів у надійних руках.Читати повністю