Професійний хостинг, якому довіряють

Керуйте сайтами та послугами клієнтів в одному місці Отримайте до 200 $ за реферала Знижка 20% на перший тариф для ваших клієнтів Професійна підтримка 24/7
129,00  ₴ /міс.

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Професійний хостинг, якому довіряють
Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків
Jake Sinclair Бренд-дизайнер

Hostinger вразив мене чудовим клієнтським сервісом. Я можу повність зосередитись на творчих аспектах роботи, не турбуючись про технічні проблеми.

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Jake Sinclair

Бренд-дизайнер | jakesinclair.ca

Dino Valdez Співзасновник "RSNL Creative"

Мені дуже подобається інтерфейс. Я можу налаштувати проєкт клієнта і запустити його з нуля за 30 хвилин.

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Dino Valdez

Співзасновник "RSNL Creative" | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar Графічний і вебдизайнер

Фахівці Hostinger завжди були поруч, щоб допомогти. Завдяки їм мені вдалося перенести домени клієнтів і отримати доступ до бекенду мого сайту.

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Mohamed Yaseen Sattar

Графічний і вебдизайнер | designbymys.com

Максимальна ефективність

Легко контролюйте безпеку сайту
Економте час завдяки автооновленню програмного забезпечення
Доступ до послуг клієнта з власного облікового запису
Швидко розв'язуйте непередбачувані проблеми за допомогою проактивних сповіщень на пошту
Впорядкуйте ваші сайти за допомогою власних тегів
Максимальна ефективність

Онлайн-підтримка

Професійна підтримка у будь-який час
Швидкий час відповіді – зазвичай менше ніж 2 хвилини
Наша команда підтримки надає консультації через онлайн-чат або електронною поштою
Онлайн-підтримка
Review provider

Одна з найкращих служб підтримки. Мене вразила терплячість, а також вичерпність та конкретність консультації. Я ваш прихильник!

Review provider
Review provider

Найкраща підтримка клієнтів. Усе на вищому рівні. Так тримати.

Review provider
Review provider

Швидка та якісна підтримка. Це компанія, яка ставить клієнта на перше місце!

Review provider

Хостинг, розроблений для професіоналів і компаній

Умови оплати

Найкраща продуктивність

У 12 разів краща продуктивність WordPress завдяки оптимізованим серверам LiteSpeed
На 40% швидше – автоматичне підключення до найближчого дата-центру в нашій глобальній мережі без додаткової плати
Гарантія аптайму 99,9%
Найкраща продуктивність

Надійний захист

Регулярні автоматичні бекапи та двофакторна автентифікація для безпеки ваших файлів
Необмежені SSL-сертифікати для шифрування трафіку
Проактивний захист від DDoS-атак за допомогою серверів імен, захищених Cloudflare
Надійний захист

Комісія для вас і знижка для ваших клієнтів

Отримайте до 200 $ за реферала
Знижка 20% на перший тариф для ваших клієнтів
Виберіть найкращий хостинг-тариф для вашого реферала
Запросити клієнтів
Комісія для вас і знижка для ваших клієнтів

Безплатна міграція сайтів

Без обмежень. Безплатно – незалежно від того, скільки у вас сайтів
Без перебоїв. Наші фахівці подбають про всі аспекти міграції
Жодних клопотів. Ви можете перенести сайт лише за 3 простих кроки
Безплатна міграція сайтів

Масштабований. Гнучкий. Необмежений.

Великий обсяг ресурсів для будь-яких проєктів
Додавайте ресурси лише кількома натисканнями миші
Все необхідне, щоб вивести бізнес на новий рівень
Масштабований. Гнучкий. Необмежений.
Chris W. Balmer
Chris W. Balmer
CWB Consultancy

Працюючи з попереднім провайдером, я зрозумів, що їхні проблеми впливають на мою роботу. Мені щодня телефонували розлючені клієнти, тому доводилося втручатися і розв'язувати проблеми. Тепер мене ніхто не турбує, адже все працює бездоганно.

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Jack Bies
Jack Bies
Креативний директор

Команда підтримки Hostinger зробила все можливе, щоб розв'язати мою проблему.

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Oscar Franco
Oscar Franco
Milla Computer

У мене не виникало жодних проблем з міграцією сайтів, тому повністю задоволений цією послугою. Зазвичай я складаю договір для клієнтів, аби запевнити їх у тому, що перенесення їхніх сайтів у надійних руках.

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Поширені запитання про професійний хостинг

Знайдіть відповіді на часті запитання про професійний хостинг Hostinger.

Що таке професійний хостинг?

Які переваги хостингу "Cloud"?

Скільки я можу заробити за допомогою реферальної програми?

Скількома клієнтами я можу керувати в Hostinger?

Як я можу отримати доступ до сайтів моїх клієнтів?

Який доступ я матиму?

Скільки коштує участь у реферальній програмі?

Яку підтримку я отримаю?